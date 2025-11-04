Kütahya'da otomobil tıra çarptı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, tırın arkasına çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Kasım 2025 07:22, Son Güncelleme : 04 Kasım 2025 07:39
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, İbrahim Aras idaresindeki otomobil, Tavşanlı-Kütahya kara yolunun 12. kilometresindeki Şahmelek mevkisinde, Ahmet İ. yönetimindeki tıra arkadan çarptı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, otomobil sürücüsü Aras'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan Aras'ın cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.