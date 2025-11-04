Otomobil Ambulansa Çarptı! 3'ü Sağlık Çalışanı, 5 Yaralı
Enerji içecekleri masum değil! Adeta ölüm saçıyor, hayatı tehdit ediyor

Enerji içecekleri gençler arasında hızla yayılıyor ancak uzmanlar uyarıyor: Aşırı kafein ve uyarıcı maddeler, özellikle alkol veya diğer uyarıcılarla birlikte tüketildiğinde kalp ritim bozuklukları ve kalp krizine yol açabilir.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 04 Kasım 2025 08:11, Son Güncelleme : 04 Kasım 2025 08:30
Enerji içecekleri, son yıllarda özellikle çocuklar ve gençler arasında giderek yaygın hale geldi. Yoğun sınav dönemi, spor aktiviteleri veya uzun süreli dijital oyun seansları sırasında uyanık kalma ihtiyacı, bu içecekleri cazip kılıyor. Ancak bu ürünler, başlangıçta masum bir alışkanlık gibi görünse de ciddi sağlık riskleri taşıyor.

Son olarak İzmir'de 16 yaşındaki Alp Sirek'in, arkadaşlarıyla gittiği bir eğlence mekanında enerji içeceği ile alkolü karıştırarak tüketmesinin ardından hayatını kaybetmesi, enerji içeceklerinin tehlikelerini yeniden gündeme taşıdı.

YÜKSEK KAFEİN İÇERİYOR

Kardiyolog Doç. Dr. Taha Okan, Sabah'a yaptığı açıklamada, "Gelişmiş ülkelerde yapılan araştırmalara göre gençlerin yaklaşık yüzde 30'u düzenli olarak enerji içeceği tüketiyor. Bu ürünler, fiziksel ve zihinsel performansı artırdığı iddiasıyla satılıyor; ancak aşırı tüketimi yüksek tansiyon, kalp ritim bozuklukları ve kalp krizleri gibi ciddi kalp sorunlarıyla ilişkilendiriliyor. Enerji içecekleri sadece yüksek miktarda kafein ve şeker değil, aynı zamanda guarana, taurin, karnitin ve ginseng gibi uyarıcı bileşenler de içeriyor" dedi.

KAFEİN ZEHİRLENMESİNE YOL AÇABİLİR

Ergenler için günlük güvenli kafein miktarının 100 mg, yetişkinlerde ise 400 mg olduğunu vurgulayan Okan, bazı enerji içeceklerinde kafein miktarının 500 mg'ı aştığını ve bunun kafein zehirlenmesine yol açabileceğini belirtti.

"Küçük ve orta dozlarda kafein genellikle güvenli kabul edilir, ancak yüksek doz ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir" diyen uzman isim, şu ifadeleri kullandı: "Taurin ve ginseng gibi diğer uyarıcı maddeler, özellikle kafeinle birlikte alındığında risk oluşturabilir. Bazı enerji içeceklerinde önerilen günlük taurin miktarının 10 katı bulunabiliyor. Aşırı tüketim; kalp ritim bozuklukları, kalp durması ve kalp krizine yol açabilir. Bu tehlike genellikle kısa sürede yüksek miktarda enerji içeceği tüketimi ile alkol veya diğer uyarıcıların birlikte alınmasıyla ortaya çıkıyor."

