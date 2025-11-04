YÖK'ten İşçilerin Amir Olmasına İkinci İkaz!

Hatırlanacağı üzere, 24 Nisan 2025 tarihli "YÖK'ten Üniversitelere Uyarı: İşçi, Memurun Amiri Yapılamaz" başlıklı yazımızda; Yükseköğretim Kurulu tarafından tüm üniversitelere gönderilen yazıda işçi statüsündeki personelin 657 sayılı Kanun'a tabi memurların hiyerarşik üstü olarak görevlendirilmemesini istemişti.

Söz konusu yazıda, Cumhurbaşkanlığı tarafından verilen görüş doğrultusunda; kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerin memur ve diğer kamu görevlileri eliyle görülmesi gerektiği, işçilerin memur ve diğer kamu görevlisi statüsünde sayılamayacağı ve bu nedenle de işçi statüsünde istihdam edilen personelin 657 sayılı Kanun kapsamında müdür, amir, şef kadrolarına vekalet etmesinin mümkün olmadığına vurgu yapılmıştı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından aynı konuda 3 Kasım 2025 tarihinde üniversitelere gönderilen yazıda; 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında istihdam edilen sürekli işçilerin memur kadrolarında görev yapan personelin üstü olacak şekilde müdür, amir, şef gibi unvan ve pozisyonlara görevlendirildiğine ilişkin çeşitli şikayetler alındığından dolayı konu hakkında yeniden uyarı yapılarak daha önce gönderilen yazılar doğrultusunda üniversitelerin hareket etmesi konusuna dikkat çekilmiştir.