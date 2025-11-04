Görevden alınan Milli Eğitim Müdürü evinde ölü bulundu

Vatandaşın varlıkları borçtan hızlı büyüdü
Vatandaşın varlıkları borçtan hızlı büyüdü
Devlet Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlara vesile olur
Devlet Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlara vesile olur
Aile Bütünlüğünü Bozan Resen Atamalar Yargıdan Dönüyor
Aile Bütünlüğünü Bozan Resen Atamalar Yargıdan Dönüyor
YÖK'ten Bakan Fidan hakkındaki iddialara ilişkin açıklama
YÖK'ten Bakan Fidan hakkındaki iddialara ilişkin açıklama
Ticaret Bakanlığı kasım ayı indirimlerini yakın takibe aldı
Ticaret Bakanlığı kasım ayı indirimlerini yakın takibe aldı
CHP'nin 'şaibeli kurultay' davası 13 Ocak'a ertelendi
CHP'nin 'şaibeli kurultay' davası 13 Ocak'a ertelendi
TÜBİTAK ve ASELSAN'a Sızan FETÖ'cülere Operasyon
TÜBİTAK ve ASELSAN'a Sızan FETÖ'cülere Operasyon
Otomobil Ambulansa Çarptı! 3'ü Sağlık Çalışanı, 5 Yaralı
Otomobil Ambulansa Çarptı! 3'ü Sağlık Çalışanı, 5 Yaralı
Organize suç örgütlerine 7 ilde operasyon: 64 gözaltı
Organize suç örgütlerine 7 ilde operasyon: 64 gözaltı
Motosiklet sürücüsü ve yolcularına eldiven şartı getirildi
Motosiklet sürücüsü ve yolcularına eldiven şartı getirildi
Açık görüşlere ek tedbir geliyor! Cezaevlerinde risk sıfıra indirilecek
Açık görüşlere ek tedbir geliyor! Cezaevlerinde risk sıfıra indirilecek
Nafaka hapsine 'üst sınır' geliyor! Yeni ceza düzenlemesi
Nafaka hapsine 'üst sınır' geliyor! Yeni ceza düzenlemesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 ülkenin büyükelçisini kabul edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 ülkenin büyükelçisini kabul edecek
Kütahya'da otomobil tıra çarptı
Kütahya'da otomobil tıra çarptı
Prof. Üşümezsoy: Depremler güneye doğru ilerliyor
Prof. Üşümezsoy: Depremler güneye doğru ilerliyor
Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazetede yayımlandı
Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazetede yayımlandı
Yükseltilmelerine karar verilen 1.965 hakim ve savcı belli oldu
Yükseltilmelerine karar verilen 1.965 hakim ve savcı belli oldu
Sındırgı'da 4.3 büyüklüğünde yeni deprem
Sındırgı'da 4.3 büyüklüğünde yeni deprem
Bakan Şimşek'ten vergi ve harçlara düşük zam sinyali
Bakan Şimşek'ten vergi ve harçlara düşük zam sinyali
AJet uçağında iniş öncesi teknik problem: Sefer emniyetli şekilde tamamlandı
AJet uçağında iniş öncesi teknik problem: Sefer emniyetli şekilde tamamlandı
İÜ Rektörü açıkladı: İşte İmamoğlu'nun diplomasının iptal gerekçeleri
İÜ Rektörü açıkladı: İşte İmamoğlu'nun diplomasının iptal gerekçeleri
DMM'den huzurevi iddialarına yalanlama: Bektaşi kültürünü zayıflatma iddiaları asılsız
DMM'den huzurevi iddialarına yalanlama: Bektaşi kültürünü zayıflatma iddiaları asılsız
Yeni yılda pasaport ücretleri ne kadar olacak?
Yeni yılda pasaport ücretleri ne kadar olacak?
Kurtulmuş: Silahların bırakılması teyit edilince süreç TBMM'ye gelecek
Kurtulmuş: Silahların bırakılması teyit edilince süreç TBMM'ye gelecek
Eğitim-Bir-Sen'den TBMM'ye Çağrı: Kayıpları telafi edecek düzenleme bütçe kanununa eklenmeli
Eğitim-Bir-Sen'den TBMM'ye Çağrı: Kayıpları telafi edecek düzenleme bütçe kanununa eklenmeli
Vatandaş ihbar etti, emniyet müdürü talimat verdi: Polis otosuna ceza!
Vatandaş ihbar etti, emniyet müdürü talimat verdi: Polis otosuna ceza!
Erdoğan: Terörün hiçbir çeşidini görmek istemiyoruz
Erdoğan: Terörün hiçbir çeşidini görmek istemiyoruz
Bakan Fidan yanıtladı: Türkiye, Gazze'ye asker gönderecek mi?
Bakan Fidan yanıtladı: Türkiye, Gazze'ye asker gönderecek mi?
Bahçeli önerdi: Osmaniye'de 'Murat Kurum Bey Mahallesi' kuruluyor
Bahçeli önerdi: Osmaniye'de 'Murat Kurum Bey Mahallesi' kuruluyor
45 ülke, 121 üniversite: YLSY Burs Programında 2 bin 785 bursiyer var
45 ülke, 121 üniversite: YLSY Burs Programında 2 bin 785 bursiyer var
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Görevden alınan Milli Eğitim Müdürü evinde ölü bulundu

Aksaray'ın Eskil ilçesinde görev yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Kılıçer, görevden alınmasının ardından evinde ölü bulundu. Eğitimcinin ölümünün ardından tartışmalı bir iddia gündeme geldi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Kasım 2025 09:33, Son Güncelleme : 04 Kasım 2025 09:34
Yazdır
Görevden alınan Milli Eğitim Müdürü evinde ölü bulundu

Aksaray'ın Eskil ilçesinde uzun süredir İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan İbrahim Kılıçer (45), görevden alınmasının ardından evinde ölü bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, Kılıçer'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olayla ilgili yapılan ilk incelemede, Kılıçer'in intihar ettiği değerlendirildi. Evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenilen Kılıçer'in cansız bedeni, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Kütüphane yerine lokanta yapıldığı iddiası

İddialara göre, Kılıçer ile Eskil Belediye Başkanı arasında öğrencilerin ve vatandaşların kullandığı bir kütüphanenin kapatılması nedeniyle gerginlik yaşandı.

Kılıçer'in 2022 yılında, Milli Emlak'a ait bir arazide proje kapsamında iki katlı bir kütüphane yaptırdığı, bu alanın aynı zamanda emekliler için lokal olarak da hizmet verdiği öğrenildi. Ancak yeni belediye yönetimi göreve geldikten sonra kütüphane kapatıldı ve yerine lokanta açıldı.

Kılıçer'in bu duruma tepki gösterdiği, belediye başkanıyla tartıştığı ve sonrasında görev yerinin değiştirildiği iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevinden alındıktan sonra bir okulda öğretmen olarak görevlendirilen Kılıçer'in yakın çevresine moralinin bozuk olduğunu söylediği aktarıldı.

Olayla ilgili cumhuriyet savcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda netleşeceği bildirildi.

3 ÇOCUK BABASIZ KALDI

İlçede uzun süredir görev yapan ve çevresinde sevilen bir isim olan Kılıçer'in ölümü büyük üzüntüye neden oldu. Kılıçer'in evli ve biri engelli olmak üzere 3 çocuğu olduğu öğrenildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber