İstanbul merkezli 'fal, büyü dolandırıcılığı' operasyonu: 62 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 29 ilde, internet ve sosyal medya platformları üzerinden fal, büyü ve muska gibi yöntemlerle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 62 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Kasım 2025 10:04, Son Güncelleme : 04 Kasım 2025 10:05
İstanbul merkezli 'fal, büyü dolandırıcılığı' operasyonu: 62 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dolandırıcılık suçlarının engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin sosyal medya platformları ve kurdukları internet siteleri üzerinden kendileriyle iletişime geçen vatandaşları, "fal, büyü, muska" gibi yöntemlerle dini duygularını istismar ederek dolandırdıklarını tespit etti.

Zanlıların, daha sonra mağdurlardan kişisel bilgileri üzerinden tehdit ve şantajla para istemeye devam ettikleri belirlendi.

Şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, İstanbul merkezli 29 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 62 zanlıyı yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda 2 POS cihazı, 62 telefon, 73 sim kart, 3 dizüstü bilgisayar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.

