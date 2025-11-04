Vatandaşın varlıkları borçtan hızlı büyüdü
Devlet Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlara vesile olur
Aile Bütünlüğünü Bozan Resen Atamalar Yargıdan Dönüyor
YÖK'ten Bakan Fidan hakkındaki iddialara ilişkin açıklama
Ticaret Bakanlığı kasım ayı indirimlerini yakın takibe aldı
CHP'nin 'şaibeli kurultay' davası 13 Ocak'a ertelendi
TÜBİTAK ve ASELSAN'a Sızan FETÖ'cülere Operasyon
Otomobil Ambulansa Çarptı! 3'ü Sağlık Çalışanı, 5 Yaralı
Organize suç örgütlerine 7 ilde operasyon: 64 gözaltı
Motosiklet sürücüsü ve yolcularına eldiven şartı getirildi
Açık görüşlere ek tedbir geliyor! Cezaevlerinde risk sıfıra indirilecek
Nafaka hapsine 'üst sınır' geliyor! Yeni ceza düzenlemesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 ülkenin büyükelçisini kabul edecek
Kütahya'da otomobil tıra çarptı
Prof. Üşümezsoy: Depremler güneye doğru ilerliyor
Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazetede yayımlandı
Yükseltilmelerine karar verilen 1.965 hakim ve savcı belli oldu
Sındırgı'da 4.3 büyüklüğünde yeni deprem
Bakan Şimşek'ten vergi ve harçlara düşük zam sinyali
AJet uçağında iniş öncesi teknik problem: Sefer emniyetli şekilde tamamlandı
İÜ Rektörü açıkladı: İşte İmamoğlu'nun diplomasının iptal gerekçeleri
DMM'den huzurevi iddialarına yalanlama: Bektaşi kültürünü zayıflatma iddiaları asılsız
Yeni yılda pasaport ücretleri ne kadar olacak?
Kurtulmuş: Silahların bırakılması teyit edilince süreç TBMM'ye gelecek
Eğitim-Bir-Sen'den TBMM'ye Çağrı: Kayıpları telafi edecek düzenleme bütçe kanununa eklenmeli
Vatandaş ihbar etti, emniyet müdürü talimat verdi: Polis otosuna ceza!
Erdoğan: Terörün hiçbir çeşidini görmek istemiyoruz
Bakan Fidan yanıtladı: Türkiye, Gazze'ye asker gönderecek mi?
Bahçeli önerdi: Osmaniye'de 'Murat Kurum Bey Mahallesi' kuruluyor
45 ülke, 121 üniversite: YLSY Burs Programında 2 bin 785 bursiyer var
Iğdır'da kuyumculara sahte altın satan 2 kardeş tutuklandı

Kentte 3 farklı kuyumcuya toplam 16 gram sahte altın satan 22 yaşındaki V.A. ve 33 yaşındaki M.A. kardeşler tutuklandı. 52 yaşındaki anneleri N.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Iğdır'da 1 Kasım günü kuyumculara sahte altın satıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde 3 kişi oldukları belirlenen şüphelilerin 3 farklı kuyumcuya toplam 16 gram sahte altın sattığı tespit edildi.

ŞÜPHELİ ANNE VE ÇOCUKLARI GÖZLATINA ALINDI

Şüphelilerin araçla Kars yönüne gittikleri saptandı.

Iğdır ve Kars Emniyet Müdürlüklerinin ortak çalışmasıyla şüpheliler kısa sürede yakalandı.

Şüpheliler anne N.A. ile çocukları V.A. ve M.A. gözaltına alındı.

95 GR SAHTE ALTIN VE NAKİT PARA ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin otomobilinde ve üzerlerinde yapılan aramada 95 gram sahte altın ile 310 bin TL nakit para ele geçirildi.

Kars ve çevre illerde birçok kuyumcuya da benzer yöntemle sahte altın sattıkları belirlenen anne ve çocukları, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İKİ KARDEŞ ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden V.A. ve M.A. kardeşler 'paraya eşit sayılan değerde sahtecilik' suçundan tutuklandı, anneleri N.A. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

