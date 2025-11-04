Iğdır'da kuyumculara sahte altın satan 2 kardeş tutuklandı

Iğdır'da 1 Kasım günü kuyumculara sahte altın satıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde 3 kişi oldukları belirlenen şüphelilerin 3 farklı kuyumcuya toplam 16 gram sahte altın sattığı tespit edildi.

ŞÜPHELİ ANNE VE ÇOCUKLARI GÖZLATINA ALINDI

Şüphelilerin araçla Kars yönüne gittikleri saptandı.

Iğdır ve Kars Emniyet Müdürlüklerinin ortak çalışmasıyla şüpheliler kısa sürede yakalandı.

Şüpheliler anne N.A. ile çocukları V.A. ve M.A. gözaltına alındı.

95 GR SAHTE ALTIN VE NAKİT PARA ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin otomobilinde ve üzerlerinde yapılan aramada 95 gram sahte altın ile 310 bin TL nakit para ele geçirildi.

Kars ve çevre illerde birçok kuyumcuya da benzer yöntemle sahte altın sattıkları belirlenen anne ve çocukları, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İKİ KARDEŞ ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden V.A. ve M.A. kardeşler 'paraya eşit sayılan değerde sahtecilik' suçundan tutuklandı, anneleri N.A. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.