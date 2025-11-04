Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti ulaşıma kapandı

Vatandaşın varlıkları borçtan hızlı büyüdü
Vatandaşın varlıkları borçtan hızlı büyüdü
Devlet Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlara vesile olur
Devlet Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlara vesile olur
Aile Bütünlüğünü Bozan Resen Atamalar Yargıdan Dönüyor
Aile Bütünlüğünü Bozan Resen Atamalar Yargıdan Dönüyor
YÖK'ten Bakan Fidan hakkındaki iddialara ilişkin açıklama
YÖK'ten Bakan Fidan hakkındaki iddialara ilişkin açıklama
Ticaret Bakanlığı kasım ayı indirimlerini yakın takibe aldı
Ticaret Bakanlığı kasım ayı indirimlerini yakın takibe aldı
CHP'nin 'şaibeli kurultay' davası 13 Ocak'a ertelendi
CHP'nin 'şaibeli kurultay' davası 13 Ocak'a ertelendi
TÜBİTAK ve ASELSAN'a Sızan FETÖ'cülere Operasyon
TÜBİTAK ve ASELSAN'a Sızan FETÖ'cülere Operasyon
Otomobil Ambulansa Çarptı! 3'ü Sağlık Çalışanı, 5 Yaralı
Otomobil Ambulansa Çarptı! 3'ü Sağlık Çalışanı, 5 Yaralı
Organize suç örgütlerine 7 ilde operasyon: 64 gözaltı
Organize suç örgütlerine 7 ilde operasyon: 64 gözaltı
Motosiklet sürücüsü ve yolcularına eldiven şartı getirildi
Motosiklet sürücüsü ve yolcularına eldiven şartı getirildi
Açık görüşlere ek tedbir geliyor! Cezaevlerinde risk sıfıra indirilecek
Açık görüşlere ek tedbir geliyor! Cezaevlerinde risk sıfıra indirilecek
Nafaka hapsine 'üst sınır' geliyor! Yeni ceza düzenlemesi
Nafaka hapsine 'üst sınır' geliyor! Yeni ceza düzenlemesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 ülkenin büyükelçisini kabul edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 ülkenin büyükelçisini kabul edecek
Kütahya'da otomobil tıra çarptı
Kütahya'da otomobil tıra çarptı
Prof. Üşümezsoy: Depremler güneye doğru ilerliyor
Prof. Üşümezsoy: Depremler güneye doğru ilerliyor
Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazetede yayımlandı
Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazetede yayımlandı
Yükseltilmelerine karar verilen 1.965 hakim ve savcı belli oldu
Yükseltilmelerine karar verilen 1.965 hakim ve savcı belli oldu
Sındırgı'da 4.3 büyüklüğünde yeni deprem
Sındırgı'da 4.3 büyüklüğünde yeni deprem
Bakan Şimşek'ten vergi ve harçlara düşük zam sinyali
Bakan Şimşek'ten vergi ve harçlara düşük zam sinyali
AJet uçağında iniş öncesi teknik problem: Sefer emniyetli şekilde tamamlandı
AJet uçağında iniş öncesi teknik problem: Sefer emniyetli şekilde tamamlandı
İÜ Rektörü açıkladı: İşte İmamoğlu'nun diplomasının iptal gerekçeleri
İÜ Rektörü açıkladı: İşte İmamoğlu'nun diplomasının iptal gerekçeleri
DMM'den huzurevi iddialarına yalanlama: Bektaşi kültürünü zayıflatma iddiaları asılsız
DMM'den huzurevi iddialarına yalanlama: Bektaşi kültürünü zayıflatma iddiaları asılsız
Yeni yılda pasaport ücretleri ne kadar olacak?
Yeni yılda pasaport ücretleri ne kadar olacak?
Kurtulmuş: Silahların bırakılması teyit edilince süreç TBMM'ye gelecek
Kurtulmuş: Silahların bırakılması teyit edilince süreç TBMM'ye gelecek
Eğitim-Bir-Sen'den TBMM'ye Çağrı: Kayıpları telafi edecek düzenleme bütçe kanununa eklenmeli
Eğitim-Bir-Sen'den TBMM'ye Çağrı: Kayıpları telafi edecek düzenleme bütçe kanununa eklenmeli
Vatandaş ihbar etti, emniyet müdürü talimat verdi: Polis otosuna ceza!
Vatandaş ihbar etti, emniyet müdürü talimat verdi: Polis otosuna ceza!
Erdoğan: Terörün hiçbir çeşidini görmek istemiyoruz
Erdoğan: Terörün hiçbir çeşidini görmek istemiyoruz
Bakan Fidan yanıtladı: Türkiye, Gazze'ye asker gönderecek mi?
Bakan Fidan yanıtladı: Türkiye, Gazze'ye asker gönderecek mi?
Bahçeli önerdi: Osmaniye'de 'Murat Kurum Bey Mahallesi' kuruluyor
Bahçeli önerdi: Osmaniye'de 'Murat Kurum Bey Mahallesi' kuruluyor
45 ülke, 121 üniversite: YLSY Burs Programında 2 bin 785 bursiyer var
45 ülke, 121 üniversite: YLSY Burs Programında 2 bin 785 bursiyer var
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti ulaşıma kapandı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım sağlanamıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Kasım 2025 10:30, Son Güncelleme : 04 Kasım 2025 10:31
Yazdır
Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti ulaşıma kapandı

Otoyolun İstanbul istikameti Körfez ilçesi Hereke mevkisinde, toz şeker yüklü tır, cip ve yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kaza sonrası savrulan tır, bariyerleri aşarak Ankara istikametine geçti. Tır, bu yönde de bir hafif ticari çarparak durabildi.

İlk bilgilere göre yaralananın bulunmadığı kaza sonrası bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay sebebiyle otoyolun Ankara yönü trafiğe kapanırken, ekiplerin ulaşımı açma çalışması sürüyor. Yolun İstanbul yönünde ise ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber