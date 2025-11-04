Ekimde ihracat yüzde 2,3 artışla 24 milyar dolar oldu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın TİM organizasyonuyla yaptığı aktarımına göre ekim ayında Türkiye'nin ihracatı yüzde 2,3 artışla 24 milyar dolar olarak gerçekleşti; yıllıklandırılmış hizmet ihracatı 391,4 milyar dolara ulaştı ve 12 aylık ihracat ise 270,2 milyar dolarla rekor kırdı.

EN YÜKSEK EKİM AYI İHRACATI

Ömer Bolat, ihracat artışını şu sözlerle ifade etti:

Ekim ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 artışla 24 milyar dolar oldu. Böylelikle en yüksek ekim ayı ihracatı gerçekleştirildi.

EN YÜKSEK 12 AYLIK İHRACAT

Ocak-ekim döneminde 10 aylık ihracat yüzde 3,9 artışla 224,6 milyar dolara yükseldi.

Yıllıklandırılmış hizmet ihracatı 391,4 milyar dolara ulaştı

Son 12 aylık ihracat da 270,2 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı.

Ömer Bolat'ın sunumundan öne çıkanlar:

Son 30 ayın 22'sinde mal ihracatı arttı. Son 30 ayın 17'sinde aylık mal ihracatı rekoru kırıldı.

2025 yılı Ekim ayında mal ithalatı ise yüzde 6,6 artarak, 31,4 milyar dolara ulaştı.