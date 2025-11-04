Hakan Fidan Finlandiya'yı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Fidan, Fin mevkidaşını 14-15 Mayıs 2025 tarihinde Antalya'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı vesileyle Türkiye'de ağırlamıştı.

Bakan Fidan'ın Finlandiya Dışişleri Bakanı Valtonen'in yanı sıra, Parlamento Başkanı Jussi Halla-aho ile bir araya gelmesi öngörülüyor.

Bakan Fidan'ın ziyaret kapsamında, Finlandiya Parlamentosu'nda düzenlenmesi öngörülen ve "Türkiye-Finlandiya İş Birliği"ni konu alan etkinlikte bir konuşma yapması planlanıyor.

Ziyareti sırasında Bakan Fidan'ınFinlandiya'daki Tatar toplumuyla da bir araya gelmesi öngörülüyor.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın gerçekleştireceği görüşmelerde, Türkiye-Finlandiya ilişkilerinin ticaret, yatırım ve savunma sanayii alanları başta olmak üzere karşılıklı fayda ilkesi temelinde her alanda derinleştirilmesi ve çeşitlendirilmesinin önem taşıdığını vurgulaması, Türkiye'nin Finlandiya'yla bilişim teknolojileri, siber güvenlik, finansal teknolojiler ve yenilenebilir enerji gibi alanlarda daha yakın iş birliğine hazır olduğunu ifade etmesi, Arktik bölgesinde geliştirilebilecek ortaklıkların iki ülke arasındaki iş birliğine yeni bir vizyon kazandıracağına dikkat çekmesi bekleniyor.

Bakan Fidan'ın ayrıca, Finlandiya'daki Türk vatandaşlarının ve Tatar toplumunun iki ülke

arasındaki güçlü beşeri bağların sembolleri olduğunu ifade etmesi, Finlandiya'nın, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine verdiği desteğin memnuniyetle karşılandığını belirtmesi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve Vize Serbestisi Diyaloğu'nun ilerletilmesi başta olmak üzere, Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik beklentilerini paylaşması öngörülüyor.

Görüşmelerde Bakan Fidan'ın, Türkiye ve Finlandiya'nın çok taraflı platformlarda küresel barışa yönelik ortak çabalarının sürdürülmesi gerektiğini ifade etmesi, bu bağlamda, iki ülkenin öncülüğünde Birleşmiş Milletler (BM) ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) bünyelerinde oluşturulan Arabuluculuk Dostlar Grupları'nın mühim ve işlevsel platformlar olduğuna vurgu yapması, Türkiye'nin yeni NATO müttefiki Finlandiya'nın Avrupa-Atlantik güvenliğine önemli katkılar sağlayacağına inandığını ve İttifak şemsiyesi altında her türlü desteğe hazır olduğunu dile getirmesi, Türkiye'nin askeri gücü ve stratejik konumuyla Avrupa güvenlik mimarisinde vazgeçilmez bir rolü olduğuna dikkat çekmesi bekleniyor.

Ayrıca Bakan Fidan'ın, Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşının barışçıl yollarla adil ve kalıcı biçimde sona erdirilmesi yönündeki uluslararası çabalarda ve diplomatik süreçlerde kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazır olduğunun altını çizmesi, Gazze'de varılan ateşkese riayet edilmesinin ve insani yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılmasının hayati önem taşıdığını vurgulaması, bölgedeki kırılgan insani durumun iyileştirilmesi ve Gazze'nin yeniden imarına yönelik uluslararası çabalara hız kazandırılmasının ehemmiyetine dikkat çekmesi öngörülüyor.

Türkiye - Finlandiya ilişkileri

Türkiye ile Finlandiya arasındaki diplomatik ilişkiler 1924'te imzalanan Dostluk Anlaşması'yla tesis edildi.

Türkiye, Finlandiya'yla birlikte 2010 yılında BM bünyesinde "Barış için Arabuluculuk" girişimini başlattı.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2024 yılında yaklaşık 1,8 milyar Dolar olarak gerçekleşti.