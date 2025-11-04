463 Bin Liraya Sıfır Togg: Kredi Kampanyası Duyuruldu
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret açıklaması
Bakan Bayraktar: İdealimizin en somut örneğidir Gabar
Vatandaşın varlıkları borçtan hızlı büyüdü
Devlet Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlara vesile olur
Aile Bütünlüğünü Bozan Resen Atamalar Yargıdan Dönüyor
YÖK, Bakan Fidan'la ilgili diploma iddialarına son noktayı koydu
Ticaret Bakanlığı kasım ayı indirimlerini yakın takibe aldı
CHP'nin 'şaibeli kurultay' davası 13 Ocak'a ertelendi
TÜBİTAK ve ASELSAN'a Sızan FETÖ'cülere Operasyon
Otomobil Ambulansa Çarptı! 3'ü Sağlık Çalışanı, 5 Yaralı
Organize suç örgütlerine 7 ilde operasyon: 64 gözaltı
Motosiklet sürücüsü ve yolcularına eldiven şartı getirildi
Açık görüşlere ek tedbir geliyor! Cezaevlerinde risk sıfıra indirilecek
Nafaka hapsine 'üst sınır' geliyor! Yeni ceza düzenlemesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 ülkenin büyükelçisini kabul edecek
Kütahya'da otomobil tıra çarptı
Prof. Üşümezsoy: Depremler güneye doğru ilerliyor
Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazetede yayımlandı
Yükseltilmelerine karar verilen 1.965 hakim ve savcı belli oldu
Sındırgı'da 4.3 büyüklüğünde yeni deprem
Bakan Şimşek'ten vergi ve harçlara düşük zam sinyali
AJet uçağında iniş öncesi teknik problem: Sefer emniyetli şekilde tamamlandı
İÜ Rektörü açıkladı: İşte İmamoğlu'nun diplomasının iptal gerekçeleri
DMM'den huzurevi iddialarına yalanlama: Bektaşi kültürünü zayıflatma iddiaları asılsız
Yeni yılda pasaport ücretleri ne kadar olacak?
Kurtulmuş: Silahların bırakılması teyit edilince süreç TBMM'ye gelecek
Eğitim-Bir-Sen'den TBMM'ye Çağrı: Kayıpları telafi edecek düzenleme bütçe kanununa eklenmeli
Vatandaş ihbar etti, emniyet müdürü talimat verdi: Polis otosuna ceza!
Erdoğan: Terörün hiçbir çeşidini görmek istemiyoruz
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Gıda güvenliğine sıkı takip: 2 bin 125 işletmeye 157 milyon ceza

Ekim ayında yurt genelinde 125 bin 572 gıda denetimi gerçekleştirildi, uygunsuzluk tespit edilen 2 bin 125 işletmeye idari yaptırım ve 157 milyon 882 bin 731 lira para cezası uygulandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Kasım 2025 14:12, Son Güncelleme : 04 Kasım 2025 14:13
Gıda güvenliğine sıkı takip: 2 bin 125 işletmeye 157 milyon ceza

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal medya hesabından gıda denetimlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Yurt genelinde geçen ay 125 bin 572 gıda denetimi gerçekleştirdiklerine işaret eden Yumaklı, "Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen 2 bin 125 işletmeye idari yaptırım, 157 milyon 882 bin 731 lira idari para cezası uyguladık, 31 işletme hakkında suç duyurusunda bulunduk" ifadesini kullandı.

Yumaklı, kırmızı çizgileri olan gıda güvenilirliğinden asla taviz vermeyeceklerini, denetimleri kararlılıkla sürdüreceklerinin altını çizdi.

