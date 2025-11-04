Irak savaşının mimarlarından biriydi, hayatını kaybetti

Eski ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney 84 yaşında hayatını kaybetti.

Cheney'nin ölümü, ailesi tarafından salı günü yapılan bir açıklamayla duyuruldu.

30 Ocak 1941'de Lincoln, Nebraska'da doğan Cheney, 2001-2009 yılları arasında Başkan George W. Bush döneminde ABD Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Cheney, "en güçlü başkan yardımcısı" olarak anılıyordu.

Irak savaşının mimarlarından biri

11 Eylül 2001 saldırılarının ardından ABD'nin güvenlik ve dış politika stratejilerinde kilit rol oynayan Cheney, Irak savaşı'nın da mimarlarından biri olarak biliniyordu. Cheney, Saddam Hüseyin'in kitle imha silahlarına sahip olduğu iddialarını güçlü şekilde savunan isimlerin başında geliyordu.