Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Cezaevi ziyaretinden dönen arkadaşını bıçakladı: Tutuklandı

İlkadım ilçesinde cezaevi ziyaretinden dönen arkadaşını bıçaklayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 yerinden bıçaklanan genç ise, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Haber Giriş : 04 Kasım 2025 15:24, Son Güncelleme : 04 Kasım 2025 15:41
Cezaevi ziyaretinden dönen arkadaşını bıçakladı: Tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde cezaevindeki arkadaşını ziyaretten dönen 20 yaşındaki İ.Ç., daha önceden tanıdığı 18 yaşındaki E.A.K. ile karşılaştı.

E.A.K.'nin bıçakla saldırdığı İ.Ç., 5 yerinden yaralandı.

AĞIR YARALI GENÇ HASTANEYE KALDIRILDI

Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı genç tedavi altına alındı.

Olay sonrası kaçan E.A.K., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

E.A.K, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

E.A.K., adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

