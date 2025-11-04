Bakan Şimşek açıkladı: Enflasyonda düşüş neden yavaşladı?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonuna kadar hava sıcak olacak!
Otomotiv pazarı tarihi zirvede: İlk 10 ayda satışlar 1 milyonu aştı
Hakim ve Savcı Yardımcılığı sınav ve başvuru tarihleri açıklandı
Okulda dehşet anları: Bir grup maganda okul basıp, öğrenci darp etti!
463 Bin Liraya Sıfır Togg: Kredi Kampanyası Duyuruldu
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret açıklaması
Bakan Bayraktar: İdealimizin en somut örneğidir Gabar
Vatandaşın varlıkları borçtan hızlı büyüdü
Devlet Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlara vesile olur
Aile Bütünlüğünü Bozan Resen Atamalar Yargıdan Dönüyor
YÖK, Bakan Fidan'la ilgili diploma iddialarına son noktayı koydu
Ticaret Bakanlığı kasım ayı indirimlerini yakın takibe aldı
CHP'nin 'şaibeli kurultay' davası 13 Ocak'a ertelendi
TÜBİTAK ve ASELSAN'a Sızan FETÖ'cülere Operasyon
Otomobil Ambulansa Çarptı! 3'ü Sağlık Çalışanı, 5 Yaralı
Organize suç örgütlerine 7 ilde operasyon: 64 gözaltı
Motosiklet sürücüsü ve yolcularına eldiven şartı getirildi
Açık görüşlere ek tedbir geliyor! Cezaevlerinde risk sıfıra indirilecek
Nafaka hapsine 'üst sınır' geliyor! Yeni ceza düzenlemesi
Prof. Üşümezsoy: Depremler güneye doğru ilerliyor
Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazetede yayımlandı
Yükseltilmelerine karar verilen 1.965 hakim ve savcı belli oldu
Sındırgı'da 4.3 büyüklüğünde yeni deprem
Bakan Şimşek'ten vergi ve harçlara düşük zam sinyali
AJet uçağında iniş öncesi teknik problem: Sefer emniyetli şekilde tamamlandı
İÜ Rektörü açıkladı: İşte İmamoğlu'nun diplomasının iptal gerekçeleri
DMM'den huzurevi iddialarına yalanlama: Bektaşi kültürünü zayıflatma iddiaları asılsız
Yeni yılda pasaport ücretleri ne kadar olacak?
Kurtulmuş: Silahların bırakılması teyit edilince süreç TBMM'ye gelecek
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Ekim 2025 verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,20 artışla 1 milyon 43 bin 796 adede ulaşarak rekor kırdı. Ekim ayında satışlar yüzde 19,40 artış gösterdi. Tüketici tercihleri incelendiğinde, pazarın yüzde 62,2 pay ile en çok tercih edilen gövde tipinin SUV otomobiller olduğu görüldü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Kasım 2025 15:55, Son Güncelleme : 04 Kasım 2025 15:56
Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,20 artarak 1 milyon 43 bin 796 adede yükseldi.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) Ekim 2025 verilerine göre, otomobil satışları, ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,98 artarak 833 bin 382, hafif ticari araç satışları da yüzde 7,23 yükselerek 210 bin 414 adet olarak gerçekleşti.

Satılan otomobil ve hafif ticari araç sayısı aynı dönemde yüzde 10,20 artarak 1 milyon 43 bin 796 oldu.

Ekimde ise otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen senenin aynı ayına göre yüzde 19,40 artarak 116 bin 149, aynı dönemde otomobil satışları da yüzde 19,87 artarak 90 bin 695 adet oldu. Hafif ticari araç satışları da ekimde yüzde 17,78 yükselerek 25 bin 454 olarak kayıtlara geçti.

Pazarın yüzde 82,8'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 465 bin 750 ile yüzde 55,9 pay, B segmenti otomobiller 220 bin 795 ile yüzde 26,5 pay aldı.

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 62,2 pay ve 518 bin 550 satışla SUV otomobiller oldu.

SUV otomobilleri yüzde 22,6 pay ve 188 bin 167 satış ile sedan, yüzde 14,2 pay ve 118 bin 711 satışla H/B otomobiller takip etti.

Benzinli otomobil satışları 393 bin 399 ile yüzde 47,2 pay, hibrit otomobil satışları 219 bin 729 ile yüzde 26,4 pay, elektrikli otomobil satışları 148 bin 304 ile yüzde 17,8 pay, dizel otomobil satışları 64 bin 801 ile yüzde 7,8 pay ve otogazlı otomobil satışları 7 bin 149 ile yüzde 0,9 pay aldı.

Elektrikli otomobil satışları arttı

160 kilovat altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 96,8 artarak yüzde 13,6 paya, 160 kilovat üstü elektrikli otomobil satışları yüzde 186,1 yükselerek yüzde 4,2 paya sahip oldu.

1400cc altındaki otomobil satışları yüzde 15,8 azalarak yüzde 34,2 pay, 1400-1600cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 17,1 düşüşle yüzde 20,8 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 1,1 artarak yüzde 0,6 pay, 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 23,1 artarak yüzde 0,2 pay aldı.

Otomatik şanzımanlı otomobiller 785 bin 559 ile satışların yüzde 94,3'ünü, manuel şanzımanlı otomobiller ise 47 bin 823 ile yüzde 5,7'sini oluşturdu.

Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre, van gövde tipi yüzde 74,7 pay ve 157 bin 243 ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken kamyonet gövde tipi yüzde 9,5 pay ve 20 bin 45 ile ikinci sırada yer aldı.

