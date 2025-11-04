Bakan Şimşek açıkladı: Enflasyonda düşüş neden yavaşladı?
Çankaya, Dünya Halter Şampiyonasına Damga Vurdu

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcuları, Türkiye'nin ev sahipliğinde Mersin'de düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda fırtına estirdi. Milli Takım kadrosunun iskeletini oluşturan Çankayalı sporcular, toplam 12 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

04 Kasım 2025
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ve Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu iş birliğiyle Mersin'de gerçekleştirilen Görme Engelliler Dünya Halter Şampiyonası, 9 farklı ülkeden 130 sporcunun kıyasıya mücadelesine sahne oldu.

Milli Takımın İskeleti Çankaya'dan

Şampiyonada Milli Takım adına platforma çıkan 8 sporcunun 5'i, Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcularından oluştu. Gürcistan, Rusya, Ukrayna, Kazakistan ve Kenya gibi ülkelerden sporcuların katıldığı turnuvada, bench press ve powerlifting disiplinlerinde mücadele edildi.

Çankaya Belediyesi sporcuları, elde ettikleri çarpıcı sonuçlarla Türkiye'nin gurur kaynağı oldu ve şampiyonaya adeta damgasını vurdu.

Toplam 12 Madalya İle Zirvedeler

Milli Takımın kazandığı madalyaların büyük çoğunluğunu Çankayalı sporcular getirdi. Çankaya Belediyesi sporcularının turnuvadaki toplam madalya bilançosu şöyle gerçekleşti:

  • 5 Altın Madalya
  • 1 Gümüş Madalya
  • 6 Bronz Madalya

Böylece Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, toplam 12 madalya ile turnuvanın en başarılı kulüpleri arasında yerini aldı ve yeni dostlukların kurulduğu bu anlamlı organizasyonda Türkiye'nin gücünü gösterdi.

