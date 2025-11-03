Bakan Şimşek açıkladı: Enflasyonda düşüş neden yavaşladı?
Hür-Sen Genel Başkanı Kuruoğlu: Refah Payını Ödemekten Kaçamazsınız!

Hürriyetçi Sendikalar Konfederasyonu (Hür-Sen) Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, enflasyon rakamları üzerinden hükümete sert eleştiriler yöneltti. Kuruoğlu, memur ve emeklilerin alım gücünü korumanın tek yolunun, her 6 ayda bir %10 refah payı ödemek olduğunu vurguladı.

Haber Giriş : 03 Kasım 2025 13:10, Son Güncelleme : 04 Kasım 2025 16:12
Hür-Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, yaptığı yazılı basın açıklamasında, asıl sorunun düşmeyen enflasyona karşı iktidarın sorumluluk almayışı olduğunu ifade etti. Kuruoğlu, ENAG ve TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları arasındaki büyük farka dikkat çekerek, bu durumun memur, emekli ve çalışanların alım gücünü neden bu kadar düşürdüğünün cevabı olduğunu belirtti.

"Bu Cendereden Çıkmanın Tek Yolu Refah Payı"

Kuruoğlu, Maliye ve Hazine Bakanı Mehmet Şimşek'in uzun süredir düşeceğini belirttiği enflasyonun TÜİK rakamlarına göre dahi bir türlü düşmediğini söyledi. Kuruoğlu, memur ve emeklileri bu durumdan kurtarmak için tek çarenin refah payı olduğunu vurguladı:

"Hür-Sen olarak her zaman ifade ettiğimiz üzere, bu cendereden çıkmanın tek yolu REFAH PAYI ödemesidir. Tüm zam ve enflasyon farkı ödemesinin üzerine, her 6 ayda Yüzde 10 refah payı ödenmelidir. Aksi takdirde, yangının tam ortasında bırakılmış memur ve memur emeklisini... kurtarmak mümkün olmayacaktır."

Kuruoğlu, memur ve emeklilerin 3 ay sonunda enflasyon farkı alacağının dahi şimdiden %4,99 olduğunu da sözlerine ekledi.

Hür-Sen Genel Başkanı Kuruoğlu, sendikacılığın artık yeni bir vizyon ve zihniyet gerektirdiğini belirterek, "Hükümet, sarı sendikalar el ele = yokluk ve yoksulluk olmuştur. Bu gerçeğe artık kimse göz yummamalıdır" çağrısında bulundu.

Nihai Talep: İnsanca Yaşama Hakkı

Hür-Sen Genel Başkanı, memur ve emeklilerin talebini özetlerken, "Pastadan hak ettiğimizi istiyoruz. Çocuklarımıza hak ettikleri bir gelecek kurmak bizim de hakkımız. Kısaca insanca yaşamak bizim en önemli talebimiz" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

