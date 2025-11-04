Bakan Şimşek açıkladı: Enflasyonda düşüş neden yavaşladı?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonuna kadar hava sıcak olacak!
Otomotiv pazarı tarihi zirvede: İlk 10 ayda satışlar 1 milyonu aştı
Hakim ve Savcı Yardımcılığı sınav ve başvuru tarihleri açıklandı
Okulda dehşet anları: Bir grup maganda okul basıp, öğrenci darp etti!
463 Bin Liraya Sıfır Togg: Kredi Kampanyası Duyuruldu
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret açıklaması
Bakan Bayraktar: İdealimizin en somut örneğidir Gabar
Vatandaşın varlıkları borçtan hızlı büyüdü
Devlet Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlara vesile olur
Aile Bütünlüğünü Bozan Resen Atamalar Yargıdan Dönüyor
YÖK, Bakan Fidan'la ilgili diploma iddialarına son noktayı koydu
Ticaret Bakanlığı kasım ayı indirimlerini yakın takibe aldı
CHP'nin 'şaibeli kurultay' davası 13 Ocak'a ertelendi
TÜBİTAK ve ASELSAN'a Sızan FETÖ'cülere Operasyon
Otomobil Ambulansa Çarptı! 3'ü Sağlık Çalışanı, 5 Yaralı
Organize suç örgütlerine 7 ilde operasyon: 64 gözaltı
Motosiklet sürücüsü ve yolcularına eldiven şartı getirildi
Açık görüşlere ek tedbir geliyor! Cezaevlerinde risk sıfıra indirilecek
Nafaka hapsine 'üst sınır' geliyor! Yeni ceza düzenlemesi
Prof. Üşümezsoy: Depremler güneye doğru ilerliyor
Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazetede yayımlandı
Yükseltilmelerine karar verilen 1.965 hakim ve savcı belli oldu
Sındırgı'da 4.3 büyüklüğünde yeni deprem
Bakan Şimşek'ten vergi ve harçlara düşük zam sinyali
AJet uçağında iniş öncesi teknik problem: Sefer emniyetli şekilde tamamlandı
İÜ Rektörü açıkladı: İşte İmamoğlu'nun diplomasının iptal gerekçeleri
DMM'den huzurevi iddialarına yalanlama: Bektaşi kültürünü zayıflatma iddiaları asılsız
Yeni yılda pasaport ücretleri ne kadar olacak?
Kurtulmuş: Silahların bırakılması teyit edilince süreç TBMM'ye gelecek
YÖK'ten akademik çalışmalarda yapay zeka hamlesi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, "ANKOSLink 2025 Uluslararası Konferansı"nda yaptığı konuşmada, Türk yükseköğretim sisteminin yapay zeka çağındaki vizyonunu açıkladı. Özvar, yükseköğretim sisteminde yapay zekanın kullanımına ilişkin etik, denetlenebilir ve şeffaf bir çerçeve oluşturulması amacıyla gerekli yönetmelik ve yasal düzenlemelerin en kısa sürede yürürlüğe gireceğini vurguladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Kasım 2025 16:36, Son Güncelleme : 04 Kasım 2025 16:41
YÖK'ten akademik çalışmalarda yapay zeka hamlesi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, "Türk yükseköğretim sistemi yapay zeka çağında yalnızca bir kullanıcı olmanın ötesinde, etik standartlarıyla örnek gösterilen bir konuma yükselecektir" dedi.

Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) tarafından Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 'Kütüphane 5.0 ve İnsan Merkezli Dijital Dönüşüm' temasıyla 'ANKOSLink 2025 Uluslararası Konferansı' düzenlendi. Etkinliğe katılan YÖK Başkanı Erol Özvar, dijitalleşmenin ve yapay zekanın eğitimde uygulanabilir bir model olduğunu ve toplum olarak bu duruma ayak uydurmaları gerektiğini belirtti. Bu kapsamda gerekli yasal düzenlemelerin de yürürlüğe gireceğini vurguladı.

"Gerekli yönetmelik ve yasal düzenlemeler en kısa sürede yürürlüğe girecek"

Özvar, konferansta yaptığı konuşmada, bilginin gücünü insanın hizmetine sunan her türlü yeniliği desteklemeyi, Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecine bilimsel, etik ve sürdürülebilir bir yön kazandırmayı öncelikli bir görev olarak gördüklerini belirterek, "Gerekli yönetmelik ve yasal düzenlemeler en kısa sürede yürürlüğe girecek. Dijital çağın getirdiği hız ve çeşitlilik, kütüphaneleri yalnızca bilgi depolayan kurumlar olmaktan çıkararak, bilginin işlendiği ve anlamlandırıldığı dinamik merkezler haline getirmiştir. Bu dönüşümün yeni aşamasını temsil eden 'Kütüphane 5.0' kavramı, bilgiyle insan arasındaki ilişkiyi yeniden tanımlamaktadır. Artık mesele sadece dijitalleşmek değil; dijital olanın insani değerlerle nasıl uyumlu hale getirileceği, teknolojinin bilgiye erişimde güven ve etik sorumlulukla nasıl buluşturulacağıdır. Ülkemizin, yapay zeka, bilişim teknolojileri ve dijital dönüşüm alanlarında ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmeyi, yalnızca eğitimsel bir hedef olarak değil Türkiye'nin küresel ölçekte rekabet gücünü artıracak stratejik bir vizyonun gereği olarak görüyoruz. Bilgi paylaşıldıkça artan, saklandıkça riskli hale gelen bir değerdir. Açık bilim politikalarını benimsememizin temel nedeni de budur. Bilginin üretiminin ve paylaşımının herkes için erişilebilir hale gelmesi, yükseköğretim sistemimizin temel önceliği olmalıdır. Kütüphanelerimizin de bu anlayışa hizmet eden merkezler haline gelmesini önemsiyoruz" açıklamalarında bulundu.

"Amacımız yapay zekayı sınırlandırmak değil"

Gerekli yönetmelik ve yasal düzenlemelerin en kısa sürede yürürlüğe gireceğini, böylece yükseköğretim sisteminde yapay zekanın kullanımına ilişkin etik, denetlenebilir ve şeffaf bir yönetişim çerçevesi oluşturulacağını vurgulayan YÖK Başkanı Özvar, şöyle devam etti:

"Bu çerçeve yalnızca, üretken yapay zekanın tez, makale ve bilimsel çalışmalarda nasıl kullanılacağını değil aynı zamanda veri güvenliği, kaynak doğrulama, intihal önleme, şeffaf raporlama ve etik sorumluluk konularında da somut standartlar getirecektir. Amacımız yapay zekayı sınırlandırmak değil onu akademik emeği, etik değerleri ve bilginin itibarını koruyacak biçimde yönlendirmektir. Bu kapsamda üniversite etik kurullarının yapay zekanın etik kullanımı hususunda etkin hale getirilmesi, öğretim elemanları ve öğrenciler için farkındalık ve eğitim programlarının uygulanması, araştırma süreçlerinde etik denetim ve izleme mekanizmalarının güçlendirilmesi gibi hususlar gündemimizdedir. Böylelikle, Türk yükseköğretim sistemi yapay zeka çağında yalnızca bir kullanıcı olmanın ötesinde, etik standartlarıyla örnek gösterilen bir konuma yükselecektir."

