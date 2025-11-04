Gebze'deki farklı bir mahallede yeni ihbar: 3 bina tahliye edildi

İstasyon Mahallesi Şehit Mücahit Okur Caddesi'nde 13 dairenin bulunduğu 4 katlı 3 binanın kolonlarında çatlak oluştu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, belediye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler binada inceleme başlattı. Yapılan incelemeler sonrasında 3 binadaki 13 dairede yaşayan 42 kişi tahliye edildi. 3 dükkan ve binalar Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin talimatıyla mühürlendi.

Tahliye edilen vatandaşlardan 26'sı Darıca ilçesinde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait Balyanoz Eğitim Tesisleri'ne yerleştirildi. Diğer bina sakinleri ise yakınlarının yanına gitti.

Ekipler çevredeki diğer binalarda da inceleme başlattı.