Bakan Şimşek açıkladı: Enflasyonda düşüş neden yavaşladı?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonuna kadar hava sıcak olacak!
Otomotiv pazarı tarihi zirvede: İlk 10 ayda satışlar 1 milyonu aştı
Hakim ve Savcı Yardımcılığı sınav ve başvuru tarihleri açıklandı
Okulda dehşet anları: Bir grup maganda okul basıp, öğrenci darp etti!
463 Bin Liraya Sıfır Togg: Kredi Kampanyası Duyuruldu
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret açıklaması
Bakan Bayraktar: İdealimizin en somut örneğidir Gabar
Vatandaşın varlıkları borçtan hızlı büyüdü
Devlet Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlara vesile olur
Aile Bütünlüğünü Bozan Resen Atamalar Yargıdan Dönüyor
YÖK, Bakan Fidan'la ilgili diploma iddialarına son noktayı koydu
Ticaret Bakanlığı kasım ayı indirimlerini yakın takibe aldı
CHP'nin 'şaibeli kurultay' davası 13 Ocak'a ertelendi
TÜBİTAK ve ASELSAN'a Sızan FETÖ'cülere Operasyon
Otomobil Ambulansa Çarptı! 3'ü Sağlık Çalışanı, 5 Yaralı
Organize suç örgütlerine 7 ilde operasyon: 64 gözaltı
Motosiklet sürücüsü ve yolcularına eldiven şartı getirildi
Açık görüşlere ek tedbir geliyor! Cezaevlerinde risk sıfıra indirilecek
Nafaka hapsine 'üst sınır' geliyor! Yeni ceza düzenlemesi
Prof. Üşümezsoy: Depremler güneye doğru ilerliyor
Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazetede yayımlandı
Yükseltilmelerine karar verilen 1.965 hakim ve savcı belli oldu
Sındırgı'da 4.3 büyüklüğünde yeni deprem
Bakan Şimşek'ten vergi ve harçlara düşük zam sinyali
AJet uçağında iniş öncesi teknik problem: Sefer emniyetli şekilde tamamlandı
İÜ Rektörü açıkladı: İşte İmamoğlu'nun diplomasının iptal gerekçeleri
DMM'den huzurevi iddialarına yalanlama: Bektaşi kültürünü zayıflatma iddiaları asılsız
Yeni yılda pasaport ücretleri ne kadar olacak?
Kurtulmuş: Silahların bırakılması teyit edilince süreç TBMM'ye gelecek
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

İBB ihalesini gerçekleştirdiği 250 taksi plakasından 116'sını sattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı" yapacak 2 bin 500 yeni taksinin dördüncü etabında ihaleye çıkardığı 250 plakadan 116'sının satışını gerçekleştirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Kasım 2025 17:08, Son Güncelleme : 04 Kasım 2025 17:10
Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde, "29 yıllığına ruhsat verilmek suretiyle uygulama tabanlı 250 taksi plakası" için gerçekleştirilen ihaleye 118 istekli, kapalı teklif sundu.

Evrak kontrolünün ardından 116 kişinin başvurusu geçerli kabul edilerek açık artırma aşamasına geçildi.

İhalede 116 plaka, 4 milyon 826 bin lira ile 5 milyon lira arasında değişen fiyatlarla satıldı.

Plaka kullanım hakkı 29 yılla sınırlı yeni taksiler yoldan değil, uygulamalar üzerinden yolcu alacak. Yeni taksiler, diğerlerinden ayırt edilmesi için özel tasarımlarıyla hizmet verecek.

İBB Genel Sekreteri Volkan Demir, bugün uygulama tabanlı taksi ihalesinin dördüncüsünü gerçekleştirdiklerini söyledi.

Önceki üç ihalede taleplerin her seferinde artsa da nispeten düşük kaldığını belirten Demir, "Çünkü taksici esnafımız 'uygulama tabanlı taksi nedir, ihaleyle taksi nasıl alınır' gibi usullere yeni yeni alışmaya başlamıştı ancak bugün mutlulukla söyleyebilirim ki 116 taksici esnafı veya esnaf adayı hemşehrimiz ihaleye girdi ve plaka almaya hak kazandı. Toplamda 200'ün üzerinde plaka satışını gerçekleştirmiş olduk." dedi.

Demir, yeni taksilerden memnuniyetin yüksek olduğunu dile getirerek, "Hedefimiz olan 2 bin 500 uygulama tabanlı taksiyi tamamlayana kadar hızımızı kesmeden ihalelerimize devam edeceğiz. İstanbulluları taksi bulma derdinden kurtarmak için çalışmaya devam edeceğiz. Başarılı bir ihale süreci yaşadık. Katılan ve teklif veren tüm taksici esnafımıza teşekkür ediyor, hayırlı kazançlar diliyoruz. İstanbullu hemşehrilerimize ve taksici esnafımıza hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

- İhaleler

İBB, 12 Haziran'da "Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı" yapacak 2 bin 500 yeni taksinin ilk etabında, ihaleye çıkardığı 150 plakadan 9'unun satışını gerçekleştirmiş, bunlardan 4'ünün satışı, sözleşmedeki hükümlerin yerine getirilmemesi nedeniyle iptal edilmişti.

2 Eylül'deki ihalede 24 plaka satışı gerçekleştirmiş, bunlardan 6'sının satışı sözleşmedeki hükümlerin yerine getirilmemesi üzerine iptal edilmişti.

7 Ekim'deki üçüncü ihalede 63 plaka satılmıştı.

Bugünkü dördüncü ihalede 116 plakanın satılmasıyla, 2 bin 500 yeni taksi plakasından 202'si satılmış oldu.

