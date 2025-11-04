Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü

Talaytepe Mahallesi Diclekent Bulvarı'ndaki bir kasap dükkanında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan ve ardından dışarıda devam eden tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'si müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.