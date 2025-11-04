Özel sektörde maaşlara ne kadar zam yapılacak?
TCMB: Sebze, beyaz et ve süt ürünlerindeki artış enflasyonu besledi
GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı
Yönetmelik değişti: Motosiklet ve ATV sürücülerine yeni zorunluluk!
MSB'den 'Teğmenleri attılar Suriyeli aldılar' başlıklı haberlere açıklama
Bakan Kurum'dan 'Asrın İnşası' açıklaması: Konutların yüzde 70'ini bitirdik
MEB'den öğretmenlere büyük fırsat: Hikayeleri 1 milyonun üzerinde basılacak
Dava açmak lüks oldu: Avukata sözlü danışmak 4 Bin TL'ye çıktı
Tüm organlarını bağışlayan Bakan Memişoğlu: Her gün 3-4 kişi hayatını kaybediyor!
Bakan Şimşek açıkladı: Enflasyonda düşüş neden yavaşladı?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonuna kadar hava sıcak olacak!
Otomotiv pazarı tarihi zirvede: İlk 10 ayda satışlar 1 milyonu aştı
Hakim ve Savcı Yardımcılığı sınav ve başvuru tarihleri açıklandı
Okulda dehşet anları: Bir grup maganda okul basıp, öğrenci darp etti!
463 Bin Liraya Sıfır Togg: Kredi Kampanyası Duyuruldu
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret açıklaması
Bakan Bayraktar: İdealimizin en somut örneğidir Gabar
Vatandaşın varlıkları borçtan hızlı büyüdü
Devlet Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlara vesile olur
Aile Bütünlüğünü Bozan Resen Atamalar Yargıdan Dönüyor
YÖK, Bakan Fidan'la ilgili diploma iddialarına son noktayı koydu
Ticaret Bakanlığı kasım ayı indirimlerini yakın takibe aldı
CHP'nin 'şaibeli kurultay' davası 13 Ocak'a ertelendi
TÜBİTAK ve ASELSAN'a Sızan FETÖ'cülere Operasyon
Otomobil Ambulansa Çarptı! 3'ü Sağlık Çalışanı, 5 Yaralı
Organize suç örgütlerine 7 ilde operasyon: 64 gözaltı
Motosiklet sürücüsü ve yolcularına eldiven şartı getirildi
Açık görüşlere ek tedbir geliyor! Cezaevlerinde risk sıfıra indirilecek
Nafaka hapsine 'üst sınır' geliyor! Yeni ceza düzenlemesi
Prof. Üşümezsoy: Depremler güneye doğru ilerliyor
TCMB: Sebze, beyaz et ve süt ürünlerindeki artış enflasyonu besledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu yayımladı. Rapora göre, ekim ayında tüketici fiyatları aylık yüzde 2,55 yükselirken, yıllık enflasyon 0,42 puan düşüşle yüzde 32,87 olarak gerçekleşti. TCMB, ekim ayında enflasyonun ana eğiliminin bir önceki aya kıyasla zayıfladığını bildirdi. Mevsimsel etkilerden arındırıldığında, gıda ve hizmet grupları aylık fiyat artışlarıyla öne çıkan ana gruplar olmaya devam etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Kasım 2025 20:11, Son Güncelleme : 04 Kasım 2025 20:12
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayında enflasyonun ana eğiliminin bir önceki aya kıyasla zayıfladığını bildirdi.

TCMB, Ekim Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu yayımladı.

Rapora göre, tüketici fiyatları ekim ayında yüzde 2,55 yükseldi, yıllık enflasyon 0,42 puan düşüşle yüzde 32,87 olarak gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırıldığında, gıda ve hizmet, aylık fiyat artışları ile öne çıkan ana gruplar olmaya devam etti. Zirai don ve kuraklık kaynaklı arz yönlü unsurların da etkisiyle gıda fiyatlarında gözlenen olumsuz seyir hız kesmekle birlikte sürdü.

Bu dönemde hem işlenmemiş hem de işlenmiş gıdada fiyat artışları görece yüksek seyretti. Taze meyve ve sebze fiyatları tarihsel eğilimin altında seyrederek, gıda fiyatlarında daha olumsuz bir görünümü sınırladı.

Hizmet enflasyonu mevsimsel etkilerden arındırıldığında bir önceki aya kıyasla yatay bir seyir izledi. Temel mal grubu aylık fiyat artışında yeni sezon geçişine bağlı etkilerin gözlendiği giyim ve ayakkabı grubu etkili oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış temel mal enflasyonu bu dönemde daha ılımlı bir seyir izledi.

- Gıda ve alkolsüz içecekler, enerji ve temel mallar gruplarının enflasyona katkıları azaldı

Rapora göre, yıllık tüketici enflasyonuna katkılar incelendiğinde, hizmet, gıda ve alkolsüz içecekler, enerji ve temel mallar gruplarının katkıları bir önceki aya kıyasla sırasıyla 0,21, 0,16 ve 0,08 ve 0,07 puan azalırken, alkol tütün ve altın grubunun katkısı 0,10 puan arttı.

Mevsimsellikten arındırılmış verilerle, tüketici fiyatlarının aylık artışı bir önceki aya kıyasla zayıfladı. Aylık enflasyon, B ve C endeksinde bir önceki aya kıyasla geriledi. Fiyat artışları B endeksini oluşturan gruplardan temel mallar ve işlenmiş gıdada yavaşlarken, hizmet sektöründe yatay seyretti.

TCMB bünyesinde takip edilen göstergeler, ekim ayında enflasyonun ana eğiliminin aylık bazda gerilediğine, üç aylık ortalamalar bazında ise belirgin bir değişiklik sergilemediğine işaret etti.

Hizmet grubunda aylık fiyat artışı yüzde 1,79 ile bir önceki aya kıyasla yavaşladı, grup yıllık enflasyonu ise yüzde 0,22 puan azalarak yüzde 44,44 oldu. Diğer yandan, mevsimsellikten arındırılmış veriler, hizmet enflasyonunda aylık bazda yatay seyre işaret etti.

Bu dönemde, yıllık enflasyon ulaştırma hariç diğer alt gruplarda geriledi. Kira enflasyonu aylık bazda yüzde 3,74 artarken, grup yıllık enflasyonu yüzde 66,28'e düştü.

Ulaştırma alt grubunda fiyatlar yüzde 1,81 arttı, bu grupta yıllık enflasyon yüzde 41,33'e yükseldi. Bu gelişmede, otobüs ve taksi ile şehir içi yolcu taşımacılığı kalemlerindeki fiyat artışları öne çıkarken, kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı ve hava yoluyla yolcu taşımacılığı fiyatlarındaki gerileme ekim ayında da devam etti.

Lokanta-otel alt grubunda fiyat artışı yüzde 1,34 ile konaklama hizmetleri kaynaklı olarak bir önceki aya kıyasla yavaşladı. Haberleşme ve diğer hizmetler alt grupları ise ılımlı fiyat artışları (sırasıyla yüzde 0,69 ve yüzde 0,99) sergiledi.

- Temel mal grubu fiyatları mevsimsel etkilere bağlı olarak yükseldi

Temel mal grubu fiyatları ekim ayında mevsimsel etkilere bağlı olarak yüzde 3,20 yükselirken, grup yıllık enflasyonu 0,66 puan azalarak yüzde 19,23 oldu. Mevsimsel etkilerden arındırılarak bakıldığında aylık temel mal enflasyonu yüzde 0,79 ile görece ılımlı bir seyir izledi.

Yıllık enflasyon dayanıklı mal grubunda bir miktar arttı, giyim ve ayakkabı ile diğer temel mallar alt gruplarında azaldı. Giyim ve ayakkabı grubu fiyatları yeni sezon geçişine bağlı mevsimsel etkilerle aylık bazda yükselirken, giyim dışında kalan mallar ılımlı bir seyir izledi.

Dayanıklı tüketim mallarında aylık fiyat artışı yüzde 0,91 ile önceki aya kıyasla yavaşladı. Bu gelişmede, beyaz eşya (yüzde 0,96), otomobil (yüzde 0,89) ve tüketici elektroniği (yüzde 0,16) fiyatlarındaki ılımlı seyir etkili olurken, mobilyadaki (yüzde 1,58) artış daha olumlu bir görünümü sınırladı.

Diğer temel mallar alt grubunda da aylık bazda enflasyon son iki ayda yüzde 1'in altına inerek olumlu seyretti.

Enerji fiyatları ekim ayında yüzde 1,28 arttı, grup yıllık enflasyonu yüzde 34,64 oldu. Bu gelişmede şebeke suyu (yüzde 2,37), tüp gaz (yüzde 4,78) ve katı yakıt (yüzde 4,87) fiyatlarındaki gelişmeler etkili olurken, akaryakıt fiyatları (yüzde 0,21) görece yatay seyretti.

- İşlenmemiş gıda fiyatlarındaki artışa sebze, beyaz et, yumurta ve kuruyemiş kalemleri öncülük etti

Gıda ve alkolsüz içecek fiyatları ekim ayında yüzde 3,41 arttı, grup yıllık enflasyonu 1,19 puan düşüşle yüzde 34,87 oldu.

Yıllık enflasyon, işlenmemiş gıda alt grubunda 2,87 puan düşerek yüzde 34,66 olurken, işlenmiş gıda alt grubunda 0,38 puan artışla yüzde 34,71 olarak gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda fiyatlarındaki aylık bazdaki artış özellikle sebze, beyaz et, yumurta ve kuruyemiş kalemleri öncülüğünde yüzde 4,52 ile yüksek seyrini korudu. Öte yandan, taze meyve ve sebze fiyatları tarihsel eğiliminin altında seyrederek, gıda fiyatlarında daha olumsuz bir görünümü sınırladı.

İşlenmiş gıda grubu fiyatları bir önceki aya kıyasla yüzde 2,51 arttı, bu grupta ekmek-tahıllar, katı-sıvı yağlar, et ürünleri, çay-kakao yanında çiğ süt alım fiyatının yansımasıyla süt ürünleri kalemleri öne çıktı.

Alkollü içecekler ve tütün ürünleri fiyatları ekim ayında yüzde 2,42 yükseldi. Bu artışta, tütün ürünlerinde üretici firmalar tarafından gerçekleştirilen fiyat ayarlamaları etkili olurken, söz konusu etkinin bir kısmının kasım ayına sarkacağı belirtildi.

- Yurt içi üretici fiyatları arttı

Yurt içi üretici fiyatları ekim ayında yüzde 1,63 arttı, yıllık enflasyon 0,41 puan yükselerek yüzde 27,00 oldu. Bu dönemde enerji fiyatları (yüzde -0,65) gerilerken, dayanıklı (yüzde 3,95) ve dayanıksız tüketim malları (yüzde 2,43) fiyatları yüksek artışları ile öne çıktı.

Dayanıklı mallarda altın fiyatlarındaki yükselişin etkisi belirgin olurken, mücevherat hariç dayanıklı mallarda aylık artış yüzde 1,44 ile daha sınırlı kaldı.

Sektörler bazında incelendiğinde, metal cevherleri, diğer mamul eşyalar (mücevherat), tütün ürünleri, giyim eşyası, kömür ve linyit, gıda ürünleri fiyat artışlarıyla öne çıkan alt gruplar oldu.

