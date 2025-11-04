Tokat'ta amcasını tabancayla öldüren kişi tutuklandı
Tokat'ta tartıştığı amcasını tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
İddiaya göre, merkeze bağlı Kemalpaşa köyünde M.G. ile amcası Cuma G. (50) arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda M.G, Cuma G'ye tabancayla ateş etti.
Yaralanan Cuma G, kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri, M.G'yi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.