Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'da

Özel sektörde maaşlara ne kadar zam yapılacak?
Özel sektörde maaşlara ne kadar zam yapılacak?
TCMB: Sebze, beyaz et ve süt ürünlerindeki artış enflasyonu besledi
TCMB: Sebze, beyaz et ve süt ürünlerindeki artış enflasyonu besledi
GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı
GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı
Yönetmelik değişti: Motosiklet ve ATV sürücülerine yeni zorunluluk!
Yönetmelik değişti: Motosiklet ve ATV sürücülerine yeni zorunluluk!
MSB'den 'Teğmenleri attılar Suriyeli aldılar' başlıklı haberlere açıklama
MSB'den 'Teğmenleri attılar Suriyeli aldılar' başlıklı haberlere açıklama
Bakan Kurum'dan 'Asrın İnşası' açıklaması: Konutların yüzde 70'ini bitirdik
Bakan Kurum'dan 'Asrın İnşası' açıklaması: Konutların yüzde 70'ini bitirdik
MEB'den öğretmenlere büyük fırsat: Hikayeleri 1 milyonun üzerinde basılacak
MEB'den öğretmenlere büyük fırsat: Hikayeleri 1 milyonun üzerinde basılacak
Dava açmak lüks oldu: Avukata sözlü danışmak 4 Bin TL'ye çıktı
Dava açmak lüks oldu: Avukata sözlü danışmak 4 Bin TL'ye çıktı
Tüm organlarını bağışlayan Bakan Memişoğlu: Her gün 3-4 kişi hayatını kaybediyor!
Tüm organlarını bağışlayan Bakan Memişoğlu: Her gün 3-4 kişi hayatını kaybediyor!
Bakan Şimşek açıkladı: Enflasyonda düşüş neden yavaşladı?
Bakan Şimşek açıkladı: Enflasyonda düşüş neden yavaşladı?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonuna kadar hava sıcak olacak!
Uzmanı açıkladı: Hafta sonuna kadar hava sıcak olacak!
Otomotiv pazarı tarihi zirvede: İlk 10 ayda satışlar 1 milyonu aştı
Otomotiv pazarı tarihi zirvede: İlk 10 ayda satışlar 1 milyonu aştı
Hakim ve Savcı Yardımcılığı sınav ve başvuru tarihleri açıklandı
Hakim ve Savcı Yardımcılığı sınav ve başvuru tarihleri açıklandı
Okulda dehşet anları: Bir grup maganda okul basıp, öğrenci darp etti!
Okulda dehşet anları: Bir grup maganda okul basıp, öğrenci darp etti!
463 Bin Liraya Sıfır Togg: Kredi Kampanyası Duyuruldu
463 Bin Liraya Sıfır Togg: Kredi Kampanyası Duyuruldu
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret açıklaması
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret açıklaması
Bakan Bayraktar: İdealimizin en somut örneğidir Gabar
Bakan Bayraktar: İdealimizin en somut örneğidir Gabar
Vatandaşın varlıkları borçtan hızlı büyüdü
Vatandaşın varlıkları borçtan hızlı büyüdü
Devlet Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlara vesile olur
Devlet Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlara vesile olur
Aile Bütünlüğünü Bozan Resen Atamalar Yargıdan Dönüyor
Aile Bütünlüğünü Bozan Resen Atamalar Yargıdan Dönüyor
YÖK, Bakan Fidan'la ilgili diploma iddialarına son noktayı koydu
YÖK, Bakan Fidan'la ilgili diploma iddialarına son noktayı koydu
Ticaret Bakanlığı kasım ayı indirimlerini yakın takibe aldı
Ticaret Bakanlığı kasım ayı indirimlerini yakın takibe aldı
CHP'nin 'şaibeli kurultay' davası 13 Ocak'a ertelendi
CHP'nin 'şaibeli kurultay' davası 13 Ocak'a ertelendi
TÜBİTAK ve ASELSAN'a Sızan FETÖ'cülere Operasyon
TÜBİTAK ve ASELSAN'a Sızan FETÖ'cülere Operasyon
Otomobil Ambulansa Çarptı! 3'ü Sağlık Çalışanı, 5 Yaralı
Otomobil Ambulansa Çarptı! 3'ü Sağlık Çalışanı, 5 Yaralı
Organize suç örgütlerine 7 ilde operasyon: 64 gözaltı
Organize suç örgütlerine 7 ilde operasyon: 64 gözaltı
Motosiklet sürücüsü ve yolcularına eldiven şartı getirildi
Motosiklet sürücüsü ve yolcularına eldiven şartı getirildi
Açık görüşlere ek tedbir geliyor! Cezaevlerinde risk sıfıra indirilecek
Açık görüşlere ek tedbir geliyor! Cezaevlerinde risk sıfıra indirilecek
Nafaka hapsine 'üst sınır' geliyor! Yeni ceza düzenlemesi
Nafaka hapsine 'üst sınır' geliyor! Yeni ceza düzenlemesi
Prof. Üşümezsoy: Depremler güneye doğru ilerliyor
Prof. Üşümezsoy: Depremler güneye doğru ilerliyor
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'da

TBMM Genel Kurulunda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi. Daha sonra Genel Kurulda, turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Kasım 2025 20:47, Son Güncelleme : 04 Kasım 2025 20:47
Yazdır
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'da

Genel Kurulda Yeni Yol Partisi'nin "Beyin göçü", İYİ Parti'nin "İlk Evim Arsa Projesi", DEM Parti'nin "Milletvekilliği ve yasama dokunulmazlığı", CHP'nin "Gebze'de çöken bina"ya ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, kaliteli eğitim alanların Türkiye'de çalışmayı tercih etmediğini söyledi.

Akademisyenlerin maaşlarının düşük olduğunu dile getiren Ekmen, işsizlik ve ücret yetersizliği nedeniyle kan kaybı yaşandığını savundu. Ekmen, tıp fakültesinden mezun olanların da Türkiye'yi terk ettiğini ileri sürdü.

İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, stratejik alanlarda eğitim alanların yurt dışına gittiğini dile getirdi.

Gençlerin yurt dışına gitme eğiliminde olduğunu söyleyen Sunat, niteliksiz eğitim politikaları yürütüldüğünü iddia etti.

Sunat, "Gençler daha iyi hayat koşulları için yurt dışına çıkmaktadır. Gençler, bu ülkede gelecek göremiyor." değerlendirmesinde bulundu.

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Türkiye'nin hızlı şekilde barışa doğru gitmesi gerektiğini belirtti.

Tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını isteyen Sakık, Türkiye'yi huzurun ülkesi yapmanın herkesin görevi olduğunu ifade etti.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, "beyin göçü" ile umutların da göç ettiğini kaydetti.

Üniversiteden mezun olanların iş bulmakta zorlandığını savunan Kış, en yüksek "beyin göçünün" bilişim alanında yaşandığını aktardı.

Kış, "Bu ülkede yaşamak bile artık dayanıklılık testi haline gelmiştir. Türkiye beyinleri yetiştiriyor ama gençlere alan açamıyor." diye konuştu.

Partilerinin gençlerin valizine pasaport değil, umut koyacağını belirten Kış, beyin göçünün yanlış yönetimin sonucu olduğunu dile getirdi.

- "Türkiye, özgüveni yüksek, iddialı, girişimci gençlerin ülkesidir"

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdürrahim Dusak, gençlerin, bilim insanlarının, mühendislerin ve doktorların en kıymetli hazine olduğunu vurguladı.

Son 23 yılda atılan adımların görmezden gelindiğine işaret eden Dusak, genç araştırmacılara sağlanan burs ve desteklerin artırıldığını belirtti.

Savunma sanayiindeki yerlilik oranının yüzde 80'e yükseldiğinin altını çizen Dusak, "Togg, TCG Anadolu, Kızılelma, Gökbey, Hürjet, genç mühendislerimizin eseridir. Bunlar beyin göçünün değil, beyin gücünü anlatan somut göstergelerdir. Türkiye, özgüveni yüksek, iddialı, girişimci gençlerin ülkesidir." ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Daha sonra Genel Kurulda, turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber