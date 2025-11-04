Kahramanmaraş'ta köprüden düşen otomobildeki 1 kişi öldü
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde otomobilin köprüden düşmesi sonucu yaralanan 72 yaşındaki kadın hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Kasım 2025 23:17, Son Güncelleme : 04 Kasım 2025 23:29
İsmail T. (44) idaresindeki 46 AJH 815 plakalı otomobil, eski Göksun-Kahramanmaraş kara yolunun 2. kilometresinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak köprüden dereye düştü.
Yaralanan sürücü ile 72 yaşındaki annesi Ayşe T, itfaiye ve polis ekiplerince araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Ağır yaralanan anne ile oğlu, ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ayşe T, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.