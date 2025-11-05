5 Kasım 2025'ten önemli gündem başlıkları.

CİMER'e başvuruldu, MEB inceledi: İstanbul'daki okullar deprem açısından güvenli!
BDDK verileri açıklandı: İşte en fazla ve en az mevduata sahip iller!
Jandarma Kıyafet Yönetmeliği değişti: Dövme yasağı kapsamı genişledi
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Türkiye'de en genç ve en yaşlı otomobiller hangi illerde?
Özel sektörde maaşlara ne kadar zam yapılacak?
TCMB: Sebze, beyaz et ve süt ürünlerindeki artış enflasyonu besledi
GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı
Yönetmelik değişti: Motosiklet ve ATV sürücülerine yeni zorunluluk!
MSB'den 'Teğmenleri attılar Suriyeli aldılar' başlıklı haberlere açıklama
Bakan Kurum'dan 'Asrın İnşası' açıklaması: Konutların yüzde 70'ini bitirdik
MEB'den öğretmenlere büyük fırsat: Hikayeleri 1 milyonun üzerinde basılacak
Dava açmak lüks oldu: Avukata sözlü danışmak 4 Bin TL'ye çıktı
Tüm organlarını bağışlayan Bakan Memişoğlu: Her gün 3-4 kişi hayatını kaybediyor!
Bakan Şimşek açıkladı: Enflasyonda düşüş neden yavaşladı?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonuna kadar hava sıcak olacak!
Otomotiv pazarı tarihi zirvede: İlk 10 ayda satışlar 1 milyonu aştı
Hakim ve Savcı Yardımcılığı sınav ve başvuru tarihleri açıklandı
Okulda dehşet anları: Bir grup maganda okul basıp, öğrenci darp etti!
463 Bin Liraya Sıfır Togg: Kredi Kampanyası Duyuruldu
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret açıklaması
Bakan Bayraktar: İdealimizin en somut örneğidir Gabar
Vatandaşın varlıkları borçtan hızlı büyüdü
Devlet Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlara vesile olur
Aile Bütünlüğünü Bozan Resen Atamalar Yargıdan Dönüyor
YÖK, Bakan Fidan'la ilgili diploma iddialarına son noktayı koydu
Ticaret Bakanlığı kasım ayı indirimlerini yakın takibe aldı
CHP'nin 'şaibeli kurultay' davası 13 Ocak'a ertelendi
TÜBİTAK ve ASELSAN'a Sızan FETÖ'cülere Operasyon
Otomobil Ambulansa Çarptı! 3'ü Sağlık Çalışanı, 5 Yaralı
1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Başbakan ve partisinin 3. Genel Başkanı Bülent Ecevit'i anma törenine, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(Ankara/10.00/İstanbul/19.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinin kuruluşunun 100. yıl dönümü için düzenlenen törene iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İkinci Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi Genel Kurul Toplantısı'na katılacak, ikili görüşmelerde bulunacak.

(Doha)

3- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "3. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı-Sağlıklı Yaşam Planı Çalıştayı"na katılacak.

(Ankara/10.00)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, partisinin İzmir İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(İzmir/11.00)

4- TBMM'den

- Genel Kurul gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

- İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin TBMM Grup Toplantıları gerçekleştirecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Ticaret Bakanlığı'nın 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşülecek.

(TBMM/14.00/10.30/09.45/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Her Yolcu İçin 1 Fidan Sevdamız Yeşil Vatan" protokolünü imzalayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Finlandiya'da temaslarda bulunacak.

(Helsinki)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, 2026 Yılı Hac Kurası törenine katılacak.

(Ankara/10.30)

SPOR

1- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Hollanda'nın Ajax takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Amsterdam/23.00)

2- UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Çekya'nın Viktoria Plzen ekibine konuk olacak Fenerbahçe, son antrenmanını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapacak.

- Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ve bir oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Çekya ekibi Viktoria Plzen'e konuk olacakları müsabaka öncesi Mesta Plzen Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

- Viktoria Plzen Teknik Direktörü Miroslav Koubek ve bir oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacakları maç öncesi Mesta Plzne Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/12.00/Plzen/20.30/19.15)

3- Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ve bir oyuncusu, UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında Malta temsilcisi Hamrun Spartans'ı konuk edecekleri maç öncesi Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Kırmızı-beyazlı ekip son çalışmasını tesislerinde yapacak.

- Hamrun Spartans Teknik Direktörü Giacomo Modica ve bir oyuncusu, UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında Samsunspor'a konuk olacakları müsabaka öncesi Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda basın toplantısı gerçekleştirecek. Konuk ekip, son idmanını burada yapacak.

(Samsun/13.30/16.00/18.00/18.45)

4- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında, C Grubu'nda Bursaspor Basketbol, İspanya'nın Joventut Badalona ekibini konuk edecek

(Bursa/20.30)

5- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın altıncı haftasında, A Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, İsrail'in Hapoel Bank Jahav takımıyla Sırbistan'da karşılaşacak.

(Belgrad/19.00)

6- Basketbol FIBA Avrupa Kupası'nın C Grubu dördüncü hafta maçında Aliağa Petkimspor, Romanya'nın CSM Corona Brasov ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Braşov/20.00)

7- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın beşinci haftasında, E Grubu'nda Emlak Konut, Letonya'nın TTT Riga, J Grubu'nda ise Beşiktaş BOA, Yunanistan'ın Athinaikos Qualco ekibiyle rakip sahada karşı karşıya gelecek.

(Riga/20.00/Vyronas/20.30)

8- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 10. haftasından, Güneysu-Nilüfer Belediyespor müsabakası oynanacak.

(Rize/16.00)

