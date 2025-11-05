Gaziantep'te 4 katlı rezidans alevlere teslim oldu

Güneykent Mahallesi'ndeki 4 katlı rezidansın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rezidansın en üst katında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek binayı tamamen sardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Bina tadilat nedeniyle boştu

Yangın sonrası rezidansta hasar oluştu. Yangının çıktığı binanın tadilat dolayısıyla boşaltılmış olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye görevlileri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.