Avrupa'da el dezenfektanları yasaklanıyor

Bakan Şimşek: Manipülasyonla mücadelenin dozunu artıracağız
Bakan Şimşek: Manipülasyonla mücadelenin dozunu artıracağız
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet soruşturması: 7 gözaltı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet soruşturması: 7 gözaltı
Sırada 350 bininci konut teslimatı var
Sırada 350 bininci konut teslimatı var
Ara tatilin sessiz tehlikesi: Sosyal medya yorgunluğu
Ara tatilin sessiz tehlikesi: Sosyal medya yorgunluğu
Naci Görür'den Sındırgı uyarısı: Dikkatli olunmalı
Naci Görür'den Sındırgı uyarısı: Dikkatli olunmalı
SGK'nın otomatik radarı geliyor, cezalar katlanacak!
SGK'nın otomatik radarı geliyor, cezalar katlanacak!
Bitcoin'de çok büyük düşüş!
Bitcoin'de çok büyük düşüş!
CİMER'e başvuruldu, MEB inceledi: İstanbul'daki okullar deprem açısından güvenli!
CİMER'e başvuruldu, MEB inceledi: İstanbul'daki okullar deprem açısından güvenli!
BDDK verileri açıklandı: İşte en fazla ve en az mevduata sahip iller!
BDDK verileri açıklandı: İşte en fazla ve en az mevduata sahip iller!
Jandarma Kıyafet Yönetmeliği değişti: Dövme yasağı kapsamı genişledi
Jandarma Kıyafet Yönetmeliği değişti: Dövme yasağı kapsamı genişledi
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Türkiye'de en genç ve en yaşlı otomobiller hangi illerde?
Türkiye'de en genç ve en yaşlı otomobiller hangi illerde?
Özel sektörde maaşlara ne kadar zam yapılacak?
Özel sektörde maaşlara ne kadar zam yapılacak?
TCMB: Sebze, beyaz et ve süt ürünlerindeki artış enflasyonu besledi
TCMB: Sebze, beyaz et ve süt ürünlerindeki artış enflasyonu besledi
GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı
GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı
Yönetmelik değişti: Motosiklet ve ATV sürücülerine yeni zorunluluk!
Yönetmelik değişti: Motosiklet ve ATV sürücülerine yeni zorunluluk!
MSB'den 'Teğmenleri attılar Suriyeli aldılar' başlıklı haberlere açıklama
MSB'den 'Teğmenleri attılar Suriyeli aldılar' başlıklı haberlere açıklama
Bakan Kurum'dan 'Asrın İnşası' açıklaması: Konutların yüzde 70'ini bitirdik
Bakan Kurum'dan 'Asrın İnşası' açıklaması: Konutların yüzde 70'ini bitirdik
MEB'den öğretmenlere büyük fırsat: Hikayeleri 1 milyonun üzerinde basılacak
MEB'den öğretmenlere büyük fırsat: Hikayeleri 1 milyonun üzerinde basılacak
Dava açmak lüks oldu: Avukata sözlü danışmak 4 Bin TL'ye çıktı
Dava açmak lüks oldu: Avukata sözlü danışmak 4 Bin TL'ye çıktı
Tüm organlarını bağışlayan Bakan Memişoğlu: Her gün 3-4 kişi hayatını kaybediyor!
Tüm organlarını bağışlayan Bakan Memişoğlu: Her gün 3-4 kişi hayatını kaybediyor!
Bakan Şimşek açıkladı: Enflasyonda düşüş neden yavaşladı?
Bakan Şimşek açıkladı: Enflasyonda düşüş neden yavaşladı?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonuna kadar hava sıcak olacak!
Uzmanı açıkladı: Hafta sonuna kadar hava sıcak olacak!
Otomotiv pazarı tarihi zirvede: İlk 10 ayda satışlar 1 milyonu aştı
Otomotiv pazarı tarihi zirvede: İlk 10 ayda satışlar 1 milyonu aştı
Hakim ve Savcı Yardımcılığı sınav ve başvuru tarihleri açıklandı
Hakim ve Savcı Yardımcılığı sınav ve başvuru tarihleri açıklandı
Okulda dehşet anları: Bir grup maganda okul basıp, öğrenci darp etti!
Okulda dehşet anları: Bir grup maganda okul basıp, öğrenci darp etti!
463 Bin Liraya Sıfır Togg: Kredi Kampanyası Duyuruldu
463 Bin Liraya Sıfır Togg: Kredi Kampanyası Duyuruldu
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret açıklaması
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret açıklaması
Bakan Bayraktar: İdealimizin en somut örneğidir Gabar
Bakan Bayraktar: İdealimizin en somut örneğidir Gabar
Ana sayfaHaberler Sağlık

Avrupa'da el dezenfektanları yasaklanıyor

Avrupa Birliği, el dezenfektanlarının temel bileşeni etanolün "kanser riski taşıyıp taşımadığı"nı incelemeye aldı. Kasım sonunda yapılacak toplantıda alınacak karar, milyonlarca ürünün raflardan kalkmasına yol açabilir.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Kasım 2025 07:00, Son Güncelleme : 05 Kasım 2025 07:39
Yazdır
Avrupa'da el dezenfektanları yasaklanıyor

Pandemi döneminde hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen el dezenfektanlarıyla ilgili Avrupa'da kritik bir tartışma başladı. Avrupa Birliği (AB) sağlık yetkilileri, etanolün kanser ve gebelik komplikasyonları riski oluşturabileceği gerekçesiyle bu maddeyi yasaklamayı gündemine aldı. Kasım ayı sonunda toplanacak komitenin kararı, hem üreticileri hem de hastaneleri yakından ilgilendiriyor.

El dezenfektanlarının yasaklanması gündemde

Alkol bazlı dezenfektanlar, 1990'lardan bu yana Dünya Sağlık Örgütü'nün temel ilaç listesinde yer alıyor ve Avrupa genelinde güvenli kabul ediliyor. Ancak AB yetkilileri, etanolün potansiyel sağlık riskleri nedeniyle bu ürünlerin yasaklanmasını veya içeriğinin değiştirilmesini önerdi.

Kararın kabul edilmesi durumunda, hastanelerde ve evlerde kullanılan el dezenfektanlarının, deterjanların ve temizlik ürünlerinin üretimi durdurulabilir.

"Yasak, hastaneler için büyük risk oluşturur"

Cenevre Üniversitesi'nden enfeksiyon kontrol uzmanı Dr. Alexandra Peters, olası yasağın ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirterek şu uyarıda bulundu:

"El dezenfektanlarının kaldırılmasının hastaneler üzerindeki etkisi çok büyük olur. Hastane kaynaklı enfeksiyonlar, her yıl sıtma, tüberküloz ve AIDS'in toplamından daha fazla ölüme yol açıyor. Alkol bazlı el dezenfektanları her yıl 16 milyon enfeksiyonu önlüyor."

Peters, etanolün alternatifi olan izopropanolün daha toksik olduğunu, sabun kullanımının ise daha uzun sürdüğünü ifade etti.

ECHA komitesi kasım sonunda toplanacak

Avrupa Kimyasallar Ajansı'nın (ECHA) uzman komitesi, Kasım ayı sonunda etanolün "zararlı madde" olarak sınıflandırılıp sınıflandırılmayacağına karar verecek.
Komiteden çıkacak olası bir "zararlı" kararı, AB genelinde etanol içeren ürünlerin yasaklanmasına neden olabilir.

ECHA'dan yapılan açıklamada, "Eğer etanolün kanserojen olduğu sonucuna varılırsa alternatif maddeler önerilecektir. Ancak mevcut kullanım düzeylerinde güvenli bulunursa, biyosidal ürünlerde onay devam edebilir." ifadeleri kullanıldı.

Endüstri temsilcilerinden itiraz

Kimya ve temizlik ürünleri sektörü temsilcileri ise, etanolün zararlı olduğuna dair bilimsel kanıtların yetersiz olduğunu savunuyor. Uzmanlar, bu tür bir yasağın hem üretimi hem de halk sağlığını olumsuz etkileyeceğini belirtiyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber