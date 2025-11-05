Bakan Şimşek: Manipülasyonla mücadelenin dozunu artıracağız
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet soruşturması: 7 gözaltı
Sırada 350 bininci konut teslimatı var
Ara tatilin sessiz tehlikesi: Sosyal medya yorgunluğu
Naci Görür'den Sındırgı uyarısı: Dikkatli olunmalı
SGK'nın otomatik radarı geliyor, cezalar katlanacak!
Bitcoin'de çok büyük düşüş!
CİMER'e başvuruldu, MEB inceledi: İstanbul'daki okullar deprem açısından güvenli!
BDDK verileri açıklandı: İşte en fazla ve en az mevduata sahip iller!
Jandarma Kıyafet Yönetmeliği değişti: Dövme yasağı kapsamı genişledi
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Türkiye'de en genç ve en yaşlı otomobiller hangi illerde?
Özel sektörde maaşlara ne kadar zam yapılacak?
TCMB: Sebze, beyaz et ve süt ürünlerindeki artış enflasyonu besledi
GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı
Yönetmelik değişti: Motosiklet ve ATV sürücülerine yeni zorunluluk!
MSB'den 'Teğmenleri attılar Suriyeli aldılar' başlıklı haberlere açıklama
Bakan Kurum'dan 'Asrın İnşası' açıklaması: Konutların yüzde 70'ini bitirdik
MEB'den öğretmenlere büyük fırsat: Hikayeleri 1 milyonun üzerinde basılacak
Dava açmak lüks oldu: Avukata sözlü danışmak 4 Bin TL'ye çıktı
Tüm organlarını bağışlayan Bakan Memişoğlu: Her gün 3-4 kişi hayatını kaybediyor!
Bakan Şimşek açıkladı: Enflasyonda düşüş neden yavaşladı?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonuna kadar hava sıcak olacak!
Otomotiv pazarı tarihi zirvede: İlk 10 ayda satışlar 1 milyonu aştı
Hakim ve Savcı Yardımcılığı sınav ve başvuru tarihleri açıklandı
Okulda dehşet anları: Bir grup maganda okul basıp, öğrenci darp etti!
463 Bin Liraya Sıfır Togg: Kredi Kampanyası Duyuruldu
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret açıklaması
Bakan Bayraktar: İdealimizin en somut örneğidir Gabar
Telefon dolandırıcılığına yeni önlem

AK Parti'nin hazırladığı 11. Yargı Paketi'nde, telefon dolandırıcılığına karşı önemli bir düzenleme yer aldı. Hareketsiz hesaplarda şüpheli para transferleri 48 saat bloke edilecek.

Haber Giriş : 05 Kasım 2025 07:45
Telefon dolandırıcılığına yeni önlem

AK Parti tarafından hazırlanan ve önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığı'na sunulması beklenen 11. Yargı Paketi, ceza hukukunda önemli değişiklikler içeriyor. Paketle birlikte hem suç örgütlerine yönelik cezalar artırılacak hem de son dönemde artan banka dolandırıcılıklarına karşı yeni bir güvenlik mekanizması devreye girecek.

Suç örgütlerine daha ağır cezalar geliyor

Yargı paketine göre, çocukları suç eylemlerinde kullanan örgüt yöneticilerine 5 ila 10 yıl arası hapis cezası verilecek. Ayrıca, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçunun ceza aralığı da artırılıyor. Mevcut düzenlemede 4 ila 8 yıl olan hapis cezası, yeni teklifle 5 ila 10 yıl olarak değiştirilecek.
Örgüt üyeliği cezasının üst sınırı ise 4 yıldan 5 yıla çıkarılacak. Eğer örgüt silahlı ise, bu cezalar yarı oranında artırılacak.

Dolandırıcılığa karşı 'hesap koruma' sistemi

Paketin dikkat çeken maddelerinden biri de telefon ve internet dolandırıcılığına yönelik düzenleme oldu. Buna göre, 6 ay veya daha uzun süredir işlem yapılmayan banka hesaplarında olağan dışı para çekme veya aktarım gibi hareketlilikler "şüpheli işlem" olarak değerlendirilecek.

Bankalar, bu tür işlemlerde havale veya EFT'yi 48 saat süreyle durduracak. Bu süre içinde hesap sahibine ulaşılarak işlemin kişinin bilgisi dahilinde olup olmadığı teyit edilecek.

Eğer kullanıcı işlemi kendisinin yaptığını bildirirse bloke kaldırılacak,

Bilgisi yoksa hesap derhal koruma altına alınacak.

Amaç: Dolandırıcılık mağduriyetlerini önlemek

Yeni uygulamanın amacı, özellikle telefonla veya dijital yollarla yapılan dolandırıcılık girişimlerini erken aşamada tespit ederek vatandaşın parasını korumak. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte bankaların, şüpheli işlemler karşısında daha hızlı ve etkili bir önlem alması hedefleniyor.

