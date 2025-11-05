Telefon dolandırıcılığına yeni önlem

AK Parti tarafından hazırlanan ve önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığı'na sunulması beklenen 11. Yargı Paketi, ceza hukukunda önemli değişiklikler içeriyor. Paketle birlikte hem suç örgütlerine yönelik cezalar artırılacak hem de son dönemde artan banka dolandırıcılıklarına karşı yeni bir güvenlik mekanizması devreye girecek.

Suç örgütlerine daha ağır cezalar geliyor

Yargı paketine göre, çocukları suç eylemlerinde kullanan örgüt yöneticilerine 5 ila 10 yıl arası hapis cezası verilecek. Ayrıca, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçunun ceza aralığı da artırılıyor. Mevcut düzenlemede 4 ila 8 yıl olan hapis cezası, yeni teklifle 5 ila 10 yıl olarak değiştirilecek.

Örgüt üyeliği cezasının üst sınırı ise 4 yıldan 5 yıla çıkarılacak. Eğer örgüt silahlı ise, bu cezalar yarı oranında artırılacak.

Dolandırıcılığa karşı 'hesap koruma' sistemi

Paketin dikkat çeken maddelerinden biri de telefon ve internet dolandırıcılığına yönelik düzenleme oldu. Buna göre, 6 ay veya daha uzun süredir işlem yapılmayan banka hesaplarında olağan dışı para çekme veya aktarım gibi hareketlilikler "şüpheli işlem" olarak değerlendirilecek.

Bankalar, bu tür işlemlerde havale veya EFT'yi 48 saat süreyle durduracak. Bu süre içinde hesap sahibine ulaşılarak işlemin kişinin bilgisi dahilinde olup olmadığı teyit edilecek.

Eğer kullanıcı işlemi kendisinin yaptığını bildirirse bloke kaldırılacak,

Bilgisi yoksa hesap derhal koruma altına alınacak.

Amaç: Dolandırıcılık mağduriyetlerini önlemek

Yeni uygulamanın amacı, özellikle telefonla veya dijital yollarla yapılan dolandırıcılık girişimlerini erken aşamada tespit ederek vatandaşın parasını korumak. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte bankaların, şüpheli işlemler karşısında daha hızlı ve etkili bir önlem alması hedefleniyor.