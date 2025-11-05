Genç polis parkta vahşice öldürüldü: Ablasından 'planlı cinayet' tepkisi

Ankara'da yaşanan korkunç olay, kamuoyunda derin üzüntü yarattı. Kuzenini tehdit eden kişilerle konuşmak için 29 Haziran'da parka giden 22 yaşındaki polis memuru F.K., burada 14-15 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Genç polis ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada 8 kişi "kasten öldürme" suçundan tutuklanırken, adalet arayışı sürüyor.

"Bu kız meselesi değil, planlı bir cinayet"

Hayatını kaybeden polis memurunun ablası F.K., olayın basında "kız isteme kavgası" olarak yansıtılmasına tepki gösterdi. "Bu kız meselesi değil, tamamen tasarlanmış bir cinayet. İfadelerde 'Silah çok güzelmiş, bunu eve koyalım' diyorlar. Bu bile olayın ne kadar planlı olduğunu gösteriyor. Kaçıp tekrar dönüyorlar. Hırslarını alamayıp yerdeki kardeşime 14-15 kişi birden tekme atıyor. Bu nasıl bir vahşet!" dedi.

"Kardeşim vatanına hizmet etmeyi görev bilirdi"

F.K., kardeşinin tıpkı babası gibi vatanına hizmet eden bir polis olduğunu belirtti:

"Babam da polis ve 15 Temmuz gazisi. Kardeşim de onun gibi vatanına ve milletine bağlıydı. Eğer başka bir vatandaş tehdit edilseydi yine oraya giderdi. Çünkü o görevini ve insanlığı her şeyin önünde tutardı."