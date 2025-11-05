Eski eş dehşeti: Arabayla Ezdi! 'Çocuklara dua et dedi'

İzmir'in Menemen ilçesinde 2 Kasım günü yaşanan olayda, H.G.Y. (44) isimli sürücü, otomobiliyle ters yöne girerek iş yerinden çıkan eski eşi H.E.'ye (37) hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan kadın, ağır yaralandı.

Olay sonrası eski eşinin yanına gelen H.G.Y., "Çocuklara dua et, seni öldürmedim, sadece ayağını ezdim" diyerek bölgeden uzaklaştı. Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanan saldırgan gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"Kasıtlı olarak üzerime sürdü"

Yaralı kadın H.E., yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Kasıtlı olarak üzerime sürdü ve 'Çocuklara dua et, seni öldürmedim' dedi. Şikayetçiyim."

Hastanede tedavisi süren H.E.'nin ayak bileği ve kaburgasında kırıklar olduğu, bacağındaki hasarın kalıcı olabileceği belirtildi.

8 kez şikayet etmişti

2010 yılında evlenip geçen yıl ayrıldıkları öğrenilen çiftin iki çocuğu olduğu bildirildi. H.E., evlilikleri boyunca eşinden gördüğü şiddet nedeniyle 8 kez şikayette bulunmuştu.