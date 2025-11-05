Sırada 350 bininci konut teslimatı var

Hatay'da yerli ve yabancı basın temsilcileriyle buluşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman başta olmak üzere 11 ilde yürütülen inşa seferberliğini anlattı. Kurum, "Hükümet olarak bugüne kadar tam 75 milyar doları 11 ilimize, ilçelerimize, köylerimize harcadık.

11 ilimizde 174 ayrı alanda, 3 bin 481 şantiyede 200 bin işçi, emekçi kardeşimiz bu mücadeleyi veriyor. Günde 550, saatte 23 konut bu bakış açısıyla yapılıp tamamlanıyor. Asrın inşaat seferberliğinde sona yaklaşmış son düzlüğe girmiş durumdayız" diye konuştu.

15 KASIM'DA 350 BİNİNCİ KONUTU TESLİM EDECEĞİZ

Kurum, deprem bölgesinde hak sahipleri için inşa edilen konutların yüzde 70'inin tamamladığına vurgu yaparak, "Bu da şu demek, her 3 depremzede kardeşimden 2'si evine kavuşmuş.15 Kasım'da 350 bininci konutumuzu teslim edeceğiz ve yıl bitmeden 453 bin hak sahibi vatandaşlarımıza konutlarının tamamını teslim etmiş olacağız" açıklamasını yaptı. Kurum, Malatya İkizce'de 28 bin konutun inşa edildiği TOKİ şantiyesinin Türkiye'nin en büyük şantiyesi olduğuna, burada örnek bir uydu kentin inşa edildiğine vurgu yaptı. İkinci büyük şantiyenin ise Adıyaman İndere'de kurulduğunu belirten Kurum, "Bu alan 5 milyon metrekare, 700 futbol sahası büyüklüğünde. Bu devasa alanda da 16 bin yeni yuvamız yükseliyor ve yaklaşık 100 bin insanımıza güvenli bir yaşam alanı kazandırıyoruz" ifadelerini kullandı.

YIKIMA UĞRAYAN 4 İLDEKİ ÇALIŞMALARI ANLATTI

Bakan Murat Kurum, ağır yıkıma uğrayan bu 4 ilin merkezlerinin de tarihi dokusu ve yapılarıyla yeniden ihya edildiğine dikkat çekti. Hatay'da Atatürk Caddesi, Tarihi Uzun Çarşı, Kurtuluş Caddesi'ndeki çalışmaları anlatan Bakan Kurum, İskenderun'da ise depremde 80 santimetre çöken sahilin yeniden düzenleme projesini örnek gösterdi. Kurum, Adıyaman'da Tarihi Meydan Projesi ve Ulu Camii, Malatya'da Bakırcılar Çarşısı ve Şire Pazarı, Kahramanmaraş'ta Tarihi Kapalı Çarşı ve Ebrar Sitesi gibi simge yerlerde yürütülen çalışmaların görüntülerini izletti.

HATAY ASRIN İNŞASINDA KARARLILIĞIN SEMBOLÜ

Kurum basın mensuplarına, toplantıya ev sahipliği yapan Hatay'ın önemini şöyle anlattı: "Hatay kararlılığın sembolüdür. Tecrübemizi, birikimimizi sizlerin aracılığıyla en doğru şekilde dünyaya ulaştırmak istiyoruz."

150 milyar dolarlık maddi kayıp yaşadık

Bakan Murat Kurum, "Ekonomik büyüklüğü ülkemize doğrudan 104 milyar doları bulan ve dolaylı olarak da 150 milyar dolara ulaşan bir maddi kayıp yaşadık. Sadece evlerimiz yıkılmadı. Şehrin alt yapısından, üst yapısına havalimanımızdan enerji hatlarımıza, köprülerimizde, su ve kanalizasyon altyapısına kadar çok sayıda tesisimiz bilhassa Hatay'da, Kahramanmaraş'ta ve Gaziantep'te büyük bir yıkıma uğradı" diye konuştu.