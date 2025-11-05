Cumhurbaşkanlığı'ndan kamu yöneticilerine özel seminer

2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yer alan bilgilere göre, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği bünyesinde, kamuda nitelikli insan kaynağının gelişimine katkı sağlamak amacıyla Kamu Yönetimi Seminerleri ve Söyleşileri düzenleniyor. Alanında uzman isimlerin bilgi ve tecrübelerini aktardığı bu etkinlikler, hem yöneticilerin vizyonunu genişletmeyi hem de kamu hizmetlerinde kaliteyi yükseltmeyi amaçlıyor.

Üst düzey yöneticilere ve kariyer meslek mensuplarına özel

Seminer ve söyleşiler, özellikle üst kademe yöneticiler ile kariyer meslek mensuplarına yönelik olarak planlanıyor. Bu etkinliklerde kamu yönetimi, liderlik, dijital dönüşüm, iletişim becerileri ve stratejik yönetim gibi konular ele alınıyor.

Programlar, katılımcılar arasında kurumsal etkileşimi ve işbirliğini güçlendirmeyi, kamu yönetiminde ortak vizyon oluşturmayı ve farklı kurumlar arasında bilgi paylaşımını teşvik etmeyi hedefliyor.

Amaç: Etkinlik, verimlilik ve liyakat odaklı kamu yönetimi

Cumhurbaşkanlığı'nın yıllık programında vurgulandığı üzere, bu eğitim faaliyetleriyle kamuda etkin, verimli ve liyakat esaslı bir yönetim anlayışının güçlendirilmesi planlanıyor.

Kamu görevlilerinin bilgi, yetkinlik ve kamusal bilinç düzeyinin artırılmasıyla birlikte, vatandaş odaklı hizmet anlayışının da güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Kamu hizmetlerinde kaliteyi artıracak

Kamu Yönetimi Seminerleri, yalnızca mesleki bilgi aktarımına değil; aynı zamanda vizyon geliştirme, liderlik becerilerinin güçlendirilmesi ve kamu politikalarının daha etkin uygulanmasına da katkı sağlıyor.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nin yürüttüğü bu çalışmalar, kamuda hizmet kalitesini artırmak ve insan kaynağının kapasitesini geliştirmek adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.