Komisyonun İmralı ziyareti için konuşulan tarih belli oldu

Yeni çözüm süreci kapsamında kurulan TBMM Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarında sona yaklaşırken, komisyonun İmralı'ya gidip gitmeyeceğinin bu hafta netlik kazanması bekleniyor.

Komisyonun 6 Kasım Perşembe günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında yapacağı değerlendirme toplantısında, İmralı'ya heyet gönderilmesinin de gündeme geleceği belirtiliyor.

DEM Parti kaynaklarına göre siyasi partiler arasında uzlaşma sağlanması halinde, komisyon heyeti hafta bitmeden, "örneğin 9 Kasım Pazar günü İmralı'ya gidebilir."

Kulislere yansıyan bilgilere göre DEM Parti İmralı heyeti, komisyonun Öcalan'la görüşmenin sürece katkı sağlayacağı görüşünü ilettiği Erdoğan, "Arkadaşlarımızla değerlendireceğiz" yanıtını verdi.

Görüşme sonrası heyet görüşmeden olumlu mesajlarla ayrıldığını açıklarken Cumhurbaşkanı Erdoğan da "DEM Parti heyeti ile umut verici görüşme yaptık. Yansımalarını önümüzdeki günlerde göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bu haftaki grup toplantısında verdiği mesajlarla bir anlamda "İmralı yolunu açtı."

Bahçeli, "Komisyondan seçilecek milletvekillerinin İmralı'ya giderek ilk ağızdan ve ilk elden ihtiyaç duyulan mesajları alması süreci çok daha güçlendirecektir. MHP böylesi bir heyete katılmaya hazırdır" görüşünü dile getirdi.