Adli Olaylar

Taksiciyi darbeden İngiliz boksör hakim karşısında: Kaçırıldığımı düşündüm

İstanbul Eyüpsultan'da taksi şoförünü darbeden yabancı uyruklu sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. "Panik atak hastasıyım, gasp etmek istemedim" diyen sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 05 Kasım 2025 09:11, Son Güncelleme : 05 Kasım 2025 09:14
Yazdır
Taksiciyi darbeden İngiliz boksör hakim karşısında: Kaçırıldığımı düşündüm

İstanbul Eyüpsultan'da 25 Nisan 2025'te meydana gelen olayda, taksi şoförü K.B. (56), İstanbul Havalimanı'ndan aldığı yabancı uyruklu yolcusu R.K. (İngiltere vatandaşı) tarafından darbedilmişti. Biçer, ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırılırken saldırgan kısa sürede yakalanarak tutuklanmıştı.

Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, sanık R.K. hakkında "canavarca hisle kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde nitelikli kasten yaralama" ve "nitelikli yağma" suçlarından 13 yıldan 33 yıla kadar hapis cezası istendi.

"Kaçırıldığımı düşündüm, panik atak geçirdim"

Çağlayan'daki İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya mağdur K.B., tutuklu sanık R.K., taraf avukatları ve aile yakınları katıldı.

Savunma yapan sanık, "Panik atak hastasıyım. Türkiye'ye gelmeden önce de kendimi kötü hissediyordum. Kaçırıldığımı düşündüm, bu yüzden saldırdım. Amacım gasbetmek değildi" ifadelerini kullandı.

"Kafamı defalarca tekmeledi"

Mağdur taksici K.B. ise olay anını şöyle anlattı:

"Sanık yolda kendi kendine konuşup gülmeye başladı. Bir anda saldırdı, parmaklarını gözüme soktu, elimi ısırdı. Aracı durdurunca cebimdeki parayı aldı. Kafama defalarca tekme attı, yere düştüm. Şu anda yüzümün bir kısmı hissiz, gözüm görmüyor. Şikayetçiyim."

Tutukluluk devam edecek

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve mağdurun zararının giderilmesi için süre verilmesine karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

