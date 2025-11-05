Bakan Tunç'tan Demirtaş açıklaması: AİHM'in kararı kesinleşti
Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefinde yeni bir kavşağa ulaştık
Bakanlık, 51 ilde 512 taşınmazı satışa çıkardı
Bakanlık satışını yasakladı: Çocuk kıyafeti raflardan toplatılıyor
Osman Kaya: Geçici Görevlendirmeler Tedbir Değil, Hak İhlalidir!
Hatay'da otomobil ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Bakan Şimşek: Manipülasyonla mücadelenin dozunu artıracağız
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet soruşturması: 7 gözaltı
Sırada 350 bininci konut teslimatı var
Ara tatilin sessiz tehlikesi: Sosyal medya yorgunluğu
Naci Görür'den Sındırgı uyarısı: Dikkatli olunmalı
SGK'nın otomatik radarı geliyor, cezalar katlanacak!
Bitcoin'de çok büyük düşüş!
CİMER'e başvuruldu, MEB inceledi: İstanbul'daki okullar deprem açısından güvenli!
BDDK verileri açıklandı: İşte en fazla ve en az mevduata sahip iller!
Jandarma Kıyafet Yönetmeliği değişti: Dövme yasağı kapsamı genişledi
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Türkiye'de en genç ve en yaşlı otomobiller hangi illerde?
Özel sektörde maaşlara ne kadar zam yapılacak?
TCMB: Sebze, beyaz et ve süt ürünlerindeki artış enflasyonu besledi
GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı
Yönetmelik değişti: Motosiklet ve ATV sürücülerine yeni zorunluluk!
MSB'den 'Teğmenleri attılar Suriyeli aldılar' başlıklı haberlere açıklama
Bakan Kurum'dan 'Asrın İnşası' açıklaması: Konutların yüzde 70'ini bitirdik
MEB'den öğretmenlere büyük fırsat: Hikayeleri 1 milyonun üzerinde basılacak
Dava açmak lüks oldu: Avukata sözlü danışmak 4 Bin TL'ye çıktı
Tüm organlarını bağışlayan Bakan Memişoğlu: Her gün 3-4 kişi hayatını kaybediyor!
Bakan Şimşek açıkladı: Enflasyonda düşüş neden yavaşladı?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonuna kadar hava sıcak olacak!
İstanbul'da özel üniversitede başörtülü öğrenciye hakaret iddiası

İstanbul'da özel bir üniversitede, başörtülü öğrencinin hocası tarafından hedef alındığı iddiası gündeme geldi. Olayın ardından üniversite yönetimi soruşturma başlattı. Söz konusu öğretim elemanı, okul ve hastanedeki görevinden uzaklaştırıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Kasım 2025 10:16, Son Güncelleme : 05 Kasım 2025 10:17
İstanbul'da özel üniversitede başörtülü öğrenciye hakaret iddiası

İstanbul'da başörtülü bir üniversite öğrencisi, iddiaya göre diş hekimliği stajında sorumlu hocası tarafından hakarete uğradı.

"Başını o şekilde bağladığında temizlikçiye benziyorsun, diş hekimi bu şekilde olmaz" ve "Ben özgürlükçüyüm, açılmana yardımcı olabilirim" gibi nefret söylemleri kullanan akademisyen, 22 yaşındaki İclal Özbey'e uzun süre boyunca benzer hakaretlerde bulundu.

Yaşanan olayın ardından Özbey çeşitli mecralardan şikayette bulunurken, hocasının eğitimden men cezası aldığı öğrenildi. İstanbul'da özel bir üniversitede diş hekimliği 4'üncü sınıf öğrencisi olan 22 yaşındaki İclal Özbey, yeni başladığı staj eğitiminde iddiaya göre sorumlu hocasının nefret söylemleriyle karşılaştı.

Defalarca hakarete maruz kalan Özbey, durumu okul yöneticileriyle paylaştığında ise 'Talihsiz bir söylem' dönüşü aldı. Okul yönetimince somut bir adım atılmaması üzerine çeşitli mecralardan şikayetini dile getiren Özbey, sorumlu hocasının eğitimden men edildiği haberini aldı.

Özbey, sürecin takipçisi olacağını belirtti. Başörtülü öğrencisine 'Baskı gördün, açılmana yardımcı olabilirim' Staj eğitimin başında hocasının hakaretlerine maruz kalan İclal Özbey yaşadıklarını, 'Ben 4'üncü sınıf diş hekimliği öğrencisiyim. Hocamız yoklama almak ve tanışmak için bizleri topladı, bana doğru geldiği sırada ise hakaret etmeye başladı. Bana 'Senin bu başörtü bağlama tarzına sinir oluyorum' dedi.Ben hem hastaları hem de kendimizi korumak adına olduğunu, hijyen kaynaklı sorun yaşanabileceğini düşünerek 'Arkaya atarım sorun olmaz' dedim. Bana cevap olarak ise 'Bu hiçbir şeyi değiştirmez. Neden diğerleri gibi bağlamıyorsun, bu şekilde çamaşırhaneden çıkmış gibisin, senden bu şekilde sadece temizlikçi olur' dedi. Ben bu süre zarfında ses çıkaramadım, çünkü çok şaşırdım. Ardından ise bir anda üstüme gelerek bana 'Zaten saçın başın görünüyor, neden kapalısın, açıl' dedi.

Kendisinin özgürlükçü bir ailede yetiştiğini, benimde baskılanmış olduğumu belirterek 'Açılmakta özgürsün' diyerek anlattı.

"Hekim kimliğimle değil de dış görünüşümle yargılanmam çok zoruma gitti"

Kendisinin dış görünüşü ile yargılanmasının zoruna gittiğini belirten Özbey, 'O anlarda hekim kimliğimle değil de dış görünüşümle yargılanmam çok zoruma gitti. Ben orada hekim olmak amacıyla bulunuyorum ama beni hocamız dış görünüşümle yargıladı, hekim olamayacağımı söyledi. O an etrafta hastalar bulunduğu için sesi çıkarmadım ve başhekim ile okul yöneticimize ulaştım. İlk olarak bana 'Talihsiz bir söylem' diyerek olayın ciddiyetini kavrayamadılar, beni eve gönderdiler. Bir reaksiyon alınmadığını gördüğümde ise çeşitli mecralardan şikayetlerimi dile getirdim. Okul yönetimi daha sonrasında bana ulaşarak 'Sonuna kadar yanındayız' dedi. Hocamız hakkında ise eğitimden el çektirilme cezası verilmiş' dedi.

