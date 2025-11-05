İBB Soruşturması: İmamoğlu ailesi ifade verecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ile oğlu Selim İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında bugün şüpheli sıfatıyla ifade verecek.

Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu, "Rüşvet" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından ifade vermek için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne geldi.

ADLİ KONTROL KARARI

Şüpheler hakkında dün akşam sulh ceza hakimliğince "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.