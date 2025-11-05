Bakan Tunç'tan Demirtaş açıklaması: AİHM'in kararı kesinleşti
Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefinde yeni bir kavşağa ulaştık
Bakanlık, 51 ilde 512 taşınmazı satışa çıkardı
Bakanlık satışını yasakladı: Çocuk kıyafeti raflardan toplatılıyor
Osman Kaya: Geçici Görevlendirmeler Tedbir Değil, Hak İhlalidir!
Hatay'da otomobil ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Bakan Şimşek: Manipülasyonla mücadelenin dozunu artıracağız
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet soruşturması: 7 gözaltı
Sırada 350 bininci konut teslimatı var
Ara tatilin sessiz tehlikesi: Sosyal medya yorgunluğu
Naci Görür'den Sındırgı uyarısı: Dikkatli olunmalı
SGK'nın otomatik radarı geliyor, cezalar katlanacak!
Bitcoin'de çok büyük düşüş!
CİMER'e başvuruldu, MEB inceledi: İstanbul'daki okullar deprem açısından güvenli!
BDDK verileri açıklandı: İşte en fazla ve en az mevduata sahip iller!
Jandarma Kıyafet Yönetmeliği değişti: Dövme yasağı kapsamı genişledi
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Türkiye'de en genç ve en yaşlı otomobiller hangi illerde?
Özel sektörde maaşlara ne kadar zam yapılacak?
TCMB: Sebze, beyaz et ve süt ürünlerindeki artış enflasyonu besledi
GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı
Yönetmelik değişti: Motosiklet ve ATV sürücülerine yeni zorunluluk!
MSB'den 'Teğmenleri attılar Suriyeli aldılar' başlıklı haberlere açıklama
Bakan Kurum'dan 'Asrın İnşası' açıklaması: Konutların yüzde 70'ini bitirdik
MEB'den öğretmenlere büyük fırsat: Hikayeleri 1 milyonun üzerinde basılacak
Dava açmak lüks oldu: Avukata sözlü danışmak 4 Bin TL'ye çıktı
Tüm organlarını bağışlayan Bakan Memişoğlu: Her gün 3-4 kişi hayatını kaybediyor!
Bakan Şimşek açıkladı: Enflasyonda düşüş neden yavaşladı?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonuna kadar hava sıcak olacak!
Yerlikaya'dan 'Ali Yerlikaya zafiyet yok demiş' içerikli haberlere ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yer alan "Ali Yerlikaya zafiyet yok demiş" şeklindeki haberlere ilişkin, "Mesnetsiz iddiaları dile getirenlerin yaptıkları, tam anlamıyla alçak bir algı çalışmasından ibarettir" açıklamasında bulundu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, söz konusu iddialar hakkında kamuoyunun gerçek bilgilerle aydınlatılması gerektiğini belirtti.

Açıklamada, sürecin 09 Eylül 2020'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA) arasında imzalanan bir protokolle başladığı hatırlatıldı. "İstanbul'un Trafik Planlama Yönetim ve İşletim Yazılımının Yapılması" projesi kapsamında USTDA'nın İBB'ye 5 milyon 117 bin 887 dolar hibe desteği sağlayacağı ve bu çerçevede 15 Eylül 2020'de ABD menşeli SAS firmasıyla anlaşıldığı kaydedildi.

Bu anlaşmanın kamuoyuna yansımasının ardından, bir vatandaşın 24 Eylül 2020'de CİMER üzerinden ve Yeni Nesil Taksiciler Kooperatifi'nin İstanbul Emniyet Müdürlüğüne yaptığı şikayetlere değinildi.

Şikayetlerde, projenin daha düşük maliyetle yapılabileceği ve verilerin yabancı bir firmayla paylaşılmasının "milli güvenlik sorunu" ile 2019/12 sayılı "Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri" genelgesine aykırılık teşkil edebileceği iddialarının yer aldığı belirtildi.

Bakan Yerlikaya, dönemin İstanbul Valisi olarak, 25 Ocak 2021'de İçişleri Bakanlığı'ndan iddiaların araştırılması veya soruşturulması için Mülkiye Müfettişi görevlendirilmesini talep ettiğini vurguladı.

İçişleri Bakanlığı'nın 14 Aralık 2021'de konuyu "soruşturma değil, araştırma" amacıyla Mülkiye Teftiş Kurulu'na sevk ettiği bilgisi paylaşıldı. Görevlendirilen Mülkiye Müfettişlerinin 29 Nisan 2022 tarihli 37 sayfalık raporunda, iddiaların tek tek incelendiği aktarıldı.

Raporda şu bulgulara yer verildi:

Hibenin harcanmasında ve işin ABD menşeli SAS firmasına verilmesinde yasaya aykırılık bulunmadığı,

"Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri" genelgesine aykırılık tespit edilmediği,

Konuya ilişkin "bir işlem yapılmasına yer olmadığı."

İçişleri Bakanlığı'nın bu rapor doğrultusunda 7 Haziran 2022'de İstanbul Valiliği'ne "gereğinin yapılması" talimatını gönderdiği ifade edildi. Bu talimat üzerine İstanbul Valiliği'nin de 23 Haziran 2022 tarihli yazısıyla söz konusu iddiaların "işleme konulmamasına" karar verdiği açıklandı.

Bakan Yerlikaya, açıklamasını, "'Ali Yerlikaya zafiyet yok demiş' içerikli haberlere ilişkin mesnetsiz iddiaları dile getirenlerin yaptıkları, tam anlamıyla alçak bir algı çalışmasından ibarettir." ifadeleriyle tamamladı.

