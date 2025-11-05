MEB'den tüm okullara talimat: 10 Kasım ve 11 Kasım'da fidan dikimi yapılacak
Öğretim Görevlisi İlanı Adayı Doğrudan Tarif Ediyor!

Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadrosunda yer alan özel şartlar doğrudan başvuracak adayı tarif ediyor!

9 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in "Genel Şartlar" başlıklı 6 ncı maddesinin 5 inci fıkrasında "Yükseköğretim kurumları, bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadro ilanlarında lisans veya lisansüstü mezuniyet alanları ile ilan edilen alana ait bilimsel, nesnel ve denetlenebilir koşullar dışında belirli bir adayı tanımlayan özel şartlar koyamazlar." hükmü yer almaktadır.

İlgili düzenleme çerçevesinde, üniversiteler tarafından ilan edilen öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarında doğrudan bir isme yönelik şartların yazılması mevzuata doğrudan aykırılık teşkil ettiği gibi, ilanı veren yöneticilerin idari, cezai ve hukuki sorumlulukları olduğunu da unutmamayı hatırlatmak bizlere düşüyor.

Bu çerçevede, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 5 Kasım 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tıp Fakültesi Acil Tıp alanında istihdam edilecek Öğretim Görevlisi kadrosu için belirlenen özel şartların doğrudan belirli bir ismi tarif ettiğini sizlerle paylaşmamız gerekiyor.

İlan şartında yer alan "Acil servise başvuran hastaların bilgisayarlı tomografi ile ölçülen optik sinir kılıf çapının normal ve patolojik değerleri konusunda çalışması olmak" kriteri oldukça spesifiktir.

Zaten, söz konusu şartı açık kaynakta aradığınızda doğrudan bir adayın uzmanlık tezi olduğunu da görebiliyorsunuz.

Bu nedenle, ilgili mevzuat düzenlemelerine açıkça aykırı olan bu ilanın yolun başındayken iptal edilmesi ya da düzeltilmesi gerekmektedir.

