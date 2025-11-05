Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Gebze'de çöken binayla ilgili konuştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken binayla ilgili AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Tamamen teknik bir konu. Teknik bir konuda sonuçları görmeden ön yargıda bulunmayı doğru bulmuyoruz." ifadelerini kullanan Uraloğlu, "Bu başlatılan inceleme ve soruşturmanın sonucuna etki eder düşüncesiyle biz kamuoyuyla bir bilgi paylaşmıyoruz." dedi.

Savcılığın konuyla alakalı soruşturma başlattığını dile getiren Uraloğlu, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, AFAD bir inceleme başlattı. Biz de başlattık. Bunun sonucunu görmek lazım." diye konuştu.

Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Bunun sonucunu görmeden birilerini itham etmek; hele hele 4 insanımızın öldüğü yerde birilerini itham etmek gerçekten gazeteci olduğunu düşünen bazı kişilerin bu konuda ithamları var. Bunları ben dikkate almıyorum." ifadelerini kullandı.

"METRO İNŞAATI BİTELİ İKİ YIL OLDU"

Bakan Uraloğlu, süreci yakından takip ettiklerini işaret ederek, "Belli riskler var. Çok net söyleyebilirim; eski bir dere yatağı söz konusu. Metro inşaatı biteli iki yıl oldu ve şu anda metroda hiçbir deformasyon yok. Dolayısıyla bir sonucunu görelim. Sonucuna göre bakanlık olarak ne yapmamız gerekirse biz de onun kararını vereceğiz. Süreci çok yakından takip ediyoruz." dedi.

NE OLMUŞTU?

29 Ekim sabah saatlerinde Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı bir bina çökmüş ve 5 kişilik Bilir ailesinden 4 kişi



