Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Gebze'de çöken binayla ilgili konuştu

MEB'den tüm okullara talimat: 10 Kasım ve 11 Kasım'da fidan dikimi yapılacak
MEB'den tüm okullara talimat: 10 Kasım ve 11 Kasım'da fidan dikimi yapılacak
Bakan Tunç hukuk fakülteleri için hedefi açıkladı: İlk 100 bine girenler yerleşebilmeli!
Bakan Tunç hukuk fakülteleri için hedefi açıkladı: İlk 100 bine girenler yerleşebilmeli!
HAK-İŞ Başkanı Arslan'dan Asgari Ücret Komisyonu için 'tiyatro' benzetmesi
HAK-İŞ Başkanı Arslan'dan Asgari Ücret Komisyonu için 'tiyatro' benzetmesi
Home-Office'ler için emsal karar: Eve kesilen 'İş Yeri Çevre Temizlik Vergisi' iptal edildi
Home-Office'ler için emsal karar: Eve kesilen 'İş Yeri Çevre Temizlik Vergisi' iptal edildi
DMM'den 'SGK 65 yaş üzeri böbrek kanseri hastalarına ilaç vermiyor' iddiasına yalanlama
DMM'den 'SGK 65 yaş üzeri böbrek kanseri hastalarına ilaç vermiyor' iddiasına yalanlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş açıklaması
Bakan Tunç'tan Demirtaş açıklaması: AİHM'in kararı kesinleşti
Bakan Tunç'tan Demirtaş açıklaması: AİHM'in kararı kesinleşti
Bakanlık, 51 ilde 512 taşınmazı satışa çıkardı
Bakanlık, 51 ilde 512 taşınmazı satışa çıkardı
Bakanlık satışını yasakladı: Çocuk kıyafeti raflardan toplatılıyor
Bakanlık satışını yasakladı: Çocuk kıyafeti raflardan toplatılıyor
Osman Kaya: Geçici Görevlendirmeler Tedbir Değil, Hak İhlalidir!
Osman Kaya: Geçici Görevlendirmeler Tedbir Değil, Hak İhlalidir!
Hatay'da otomobil ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Hatay'da otomobil ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Bakan Şimşek: Manipülasyonla mücadelenin dozunu artıracağız
Bakan Şimşek: Manipülasyonla mücadelenin dozunu artıracağız
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet soruşturması: 7 gözaltı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet soruşturması: 7 gözaltı
Sırada 350 bininci konut teslimatı var
Sırada 350 bininci konut teslimatı var
Ara tatilin sessiz tehlikesi: Sosyal medya yorgunluğu
Ara tatilin sessiz tehlikesi: Sosyal medya yorgunluğu
Naci Görür'den Sındırgı uyarısı: Dikkatli olunmalı
Naci Görür'den Sındırgı uyarısı: Dikkatli olunmalı
SGK'nın otomatik radarı geliyor, cezalar katlanacak!
SGK'nın otomatik radarı geliyor, cezalar katlanacak!
Bitcoin'de çok büyük düşüş!
Bitcoin'de çok büyük düşüş!
CİMER'e başvuruldu, MEB inceledi: İstanbul'daki okullar deprem açısından güvenli!
CİMER'e başvuruldu, MEB inceledi: İstanbul'daki okullar deprem açısından güvenli!
BDDK verileri açıklandı: İşte en fazla ve en az mevduata sahip iller!
BDDK verileri açıklandı: İşte en fazla ve en az mevduata sahip iller!
Jandarma Kıyafet Yönetmeliği değişti: Dövme yasağı kapsamı genişledi
Jandarma Kıyafet Yönetmeliği değişti: Dövme yasağı kapsamı genişledi
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Türkiye'de en genç ve en yaşlı otomobiller hangi illerde?
Türkiye'de en genç ve en yaşlı otomobiller hangi illerde?
Özel sektörde maaşlara ne kadar zam yapılacak?
Özel sektörde maaşlara ne kadar zam yapılacak?
TCMB: Sebze, beyaz et ve süt ürünlerindeki artış enflasyonu besledi
TCMB: Sebze, beyaz et ve süt ürünlerindeki artış enflasyonu besledi
GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı
GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı
Yönetmelik değişti: Motosiklet ve ATV sürücülerine yeni zorunluluk!
Yönetmelik değişti: Motosiklet ve ATV sürücülerine yeni zorunluluk!
MSB'den 'Teğmenleri attılar Suriyeli aldılar' başlıklı haberlere açıklama
MSB'den 'Teğmenleri attılar Suriyeli aldılar' başlıklı haberlere açıklama
Bakan Kurum'dan 'Asrın İnşası' açıklaması: Konutların yüzde 70'ini bitirdik
Bakan Kurum'dan 'Asrın İnşası' açıklaması: Konutların yüzde 70'ini bitirdik
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Gebze'de çöken binayla ilgili konuştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken binaya ilişkin konunun teknik olduğunu dile getirdi. Metro inşaatına ilişkin iddialara da değinen Uraloğlu, inşaatın iki sene önce bittiğini ve deformasyon olmadığını açıkladı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 05 Kasım 2025 13:50, Son Güncelleme : 05 Kasım 2025 13:51
Yazdır
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Gebze'de çöken binayla ilgili konuştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken binayla ilgili AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Tamamen teknik bir konu. Teknik bir konuda sonuçları görmeden ön yargıda bulunmayı doğru bulmuyoruz." ifadelerini kullanan Uraloğlu, "Bu başlatılan inceleme ve soruşturmanın sonucuna etki eder düşüncesiyle biz kamuoyuyla bir bilgi paylaşmıyoruz." dedi.

Savcılığın konuyla alakalı soruşturma başlattığını dile getiren Uraloğlu, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, AFAD bir inceleme başlattı. Biz de başlattık. Bunun sonucunu görmek lazım." diye konuştu.

Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Bunun sonucunu görmeden birilerini itham etmek; hele hele 4 insanımızın öldüğü yerde birilerini itham etmek gerçekten gazeteci olduğunu düşünen bazı kişilerin bu konuda ithamları var. Bunları ben dikkate almıyorum." ifadelerini kullandı.

"METRO İNŞAATI BİTELİ İKİ YIL OLDU"

Bakan Uraloğlu, süreci yakından takip ettiklerini işaret ederek, "Belli riskler var. Çok net söyleyebilirim; eski bir dere yatağı söz konusu. Metro inşaatı biteli iki yıl oldu ve şu anda metroda hiçbir deformasyon yok. Dolayısıyla bir sonucunu görelim. Sonucuna göre bakanlık olarak ne yapmamız gerekirse biz de onun kararını vereceğiz. Süreci çok yakından takip ediyoruz." dedi.

NE OLMUŞTU?

29 Ekim sabah saatlerinde Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı bir bina çökmüş ve 5 kişilik Bilir ailesinden 4 kişi


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber