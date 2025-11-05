Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AİHM'in Selahattin Demirtaş kararına ilişkin "Bu ülke yargı ülkesidir. Yargı ne derse ona uyarız." dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Kasım 2025 14:13, Son Güncelleme : 05 Kasım 2025 16:07
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
AİHM'İN KESİNLEŞEN DEMİRTAŞ KARARI
Erdoğan, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlarken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kesinleşen Selahattin Demirtaş kararına ilişkin konuştu.
"Bu ülke yargı ülkesidir." diyen Erdoğan, "Yargı ne derse ona uyarız. " ifadelerini kullandı.