Sivas'ta başıboş köpekler otomobile 108 bin liralık zarar verdi
Sivas'ın Divriği ilçesinde, başıboş köpekler park halindeki otomobilin tamponunu parçaladı. 108 bin liralık hasar oluşan aracın sahibi belediyeden şikayetçi oldu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Kasım 2025 14:25, Son Güncelleme : 05 Kasım 2025 16:19
Divriği ilçesi TOKİ konutlarında, otomobilini site önüne park eden bir vatandaş, sabah aracına binmek isterken otomobilinin far, tampon ve çamurluk aksamlarının parçalandığını fark etti.
Sitenin güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde, gece saatlerinde site etrafında dolaşan 4 başıboş köpeğin otomobiline zarar verdiğini tespit etti.
Başıboş sokak köpeklerinin otomobilde 108 bin liralık zarara neden olduğunu öğrenen vatandaş, Divriği Belediyesinden şikayetçi oldu.