Sivas'ta başıboş köpekler otomobile 108 bin liralık zarar verdi

Divriği ilçesi TOKİ konutlarında, otomobilini site önüne park eden bir vatandaş, sabah aracına binmek isterken otomobilinin far, tampon ve çamurluk aksamlarının parçalandığını fark etti.

Sitenin güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde, gece saatlerinde site etrafında dolaşan 4 başıboş köpeğin otomobiline zarar verdiğini tespit etti.

Başıboş sokak köpeklerinin otomobilde 108 bin liralık zarara neden olduğunu öğrenen vatandaş, Divriği Belediyesinden şikayetçi oldu.