Ana sayfaHaberler Eğitim

Öğretmenleri bile karıştırıyor: Muş'taki okulda 21 ikiz eğitim görüyor

Muş'ta 21 ikizin eğitim gördüğü Vali Adil Yazar İlkokulunda öğretmen ve öğrenciler, birbirlerine benzerlikleri nedeniyle kardeşleri ayırt etmekte zorlanıyor.

05 Kasım 2025 14:42
Muş'un en fazla öğrenciye sahip eğitim kurumlarından Vali Adil Yazar İlkokulu, Türkiye'de ender rastlanan öğrenci profiliyle öne çıkıyor.

Birçoğu tek yumurta ikizi olan 42 kardeşin eğitim gördüğü 1742 öğrencili okul, ilginç tablo dolayısıyla "ikizler okulu" olarak adlandırılıyor.

Fiziksel benzerlikleri nedeniyle arkadaşları ve öğretmenlerinin ayırt etmekte zorlandığı ikizler, bu özellikleriyle okula renk katıyor.

Okulun neşesi haline gelen ikizleri zaman zaman karıştıran öğretmenler, kızlardan farklı toka takmalarını, saçlarını farklı şekillerde örmelerini isteyerek ya da ikizlerin sınıfta yerlerini değiştirerek isimlerini ezberlemeye çalışıyor.

"İkiz uyumunun okula yansıması bizi de mutlu ediyor"

İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, Vali Adil Yazar İlkokulunda 21 ikizin eğitim gördüğünü söyledi.

Öğrencileri en iyi şekilde yetiştirmeye çalışan okul idaresi ve öğretmenlere teşekkür eden Altay, şöyle konuştu:

"Ailelerimiz burada öğrencilerimize sunulan ortamın ve verilen eğitimin kalitesinden memnun. Çocuklarımızı en iyi noktaya gelecekleri şekilde yetiştirme gayreti içindeyiz. Mutlu olduklarını görüyoruz. Çocuk mutlu olduğu yerde öğrenir, gelişir. Okulumuzda ikiz öğrenci sayısının fazla olması sık rastlanılan bir durum değil. Bazı okullarda 2, 3, 4 ikiz kardeş olabiliyor ama burada 21 ikizin olması güzel bir tevafuk. Bu nedenle 'ikizler okulu' olarak anılması da ayrı bir güzellik katıyor. Çocuklarımızın ikiz olması, aynı zamanda bu ikiz uyumunun okula yansıması bizi de mutlu ediyor."

"İkizlerimiz okula renk katıyor"

Okul Müdürü Medeni Baran ise okula geçen yıl müdür olarak atandığını belirtti.

Gelmeden önce bu okulla ilgili birtakım bilgiler aldığını, en çok dikkatini çeken özelliğin ikiz öğrencilerin sayısı olduğunu anlatan Baran, şu ifadeleri kullandı:

"Okulumuzda 21 ikiz öğrencimiz var. Öğrencilerimizle güne çok güzel başlıyoruz. İkizlerimizi görünce moralimiz düzeliyor. İkizlerimiz sınıfa gelmedikleri zaman kendimizi eksik hissediyoruz. Okulumuz oldukça kalabalık. Muş'un en büyük okuluyuz. Yaklaşık 60 öğretmenimizle eğitimi sürdürüyoruz. İkizlerimiz okulumuza renk katıyor. Öğretmenlerimiz bazen ikizlerimizi karıştırıyor, bu nedenle yerlerini değiştirmek zorunda kalıyor. Bu öğrencileri gördüğümde kendimi mesleğe yeni başlamış gibi hissediyorum. Aileleriyle de sürekli iletişim halindeyiz."

Sınıfında ikiz öğrenci bulunan öğretmenlerden Esmer Akbal, 3. sınıf öğrencilerini okuttuğunu dile getirdi.

İlk zamanlar öğrencileri ayırt etmekte zorlandığını belirten Akbal, şunları kaydetti:

"Birbirlerine çok benziyorlar. Nasıl ayırt edeceğimi çok anlayamıyordum. Önce farklı toka takmalarını istedim. Tokayla halledemeyince farklı hırka giymelerini istemiştim. Daha sonrasında farklı saç örgüleri yapmalarını istedim. Birinci yılımızı böyle tamamladık. 2. yıla geldiğimizde yine karışıklık durumu oluyordu. Öğrenciler normalde yan yana otururken ben bir öğrenciyi öne diğerini arkaya aldım. Daha iyi anlamaya çalıştım onları. Bu yıl 3. sınıfız. Evlerinde onları ziyaret ederek gözlemleme fırsatı buldum. Bazen isim olarak karıştırırım. Elif derim, Edanur'a bakarım, Edanur derim, Elif'e bakarım. Öğrenciler arasında güzel bir espri konusu oluyor bu durum."

Öğretmenlerden Fatih Şentürk de "Okulumuzdaki 21 ikiz öğrencimizin her biri farklı sınıflarda. Bazıları tek yumurta, bazıları çift yumurta ikizleri. Bazen onları karıştırıyoruz, birbirimizle eğleniyoruz. Ben de ikizim. Yıllarca kardeşimle aynı sınıfta okudum. O da şu anda Düzce'de öğretmen. Okulumuzdaki ikizler gayet neşeli, başarılı bir şekilde eğitim ve öğretim hayatlarına devam ediyor. Öğretmenleri olarak onlara destek veriyoruz. Arkadaşları onları gördüğünde çok mutlu oluyor, şaşırıyor." diye konuştu.

Veli Yakup Sayılgan, "İkiz çocuklarımın ismi Asmin ve Aysima. 20 Aralık 2015'te doğdular. İkiz çocuklarım çok uyumlu. Bu okulda çok sayıda ikizin olması beni mutlu ediyor." dedi.

İkizlerden Asmin Sayılgan ise "Aynı dersi çalışırken birbirimize yardım ediyoruz. Bir yere gittiğimizde bazı kişiler bizi ayırt edemiyor, şaşırıyor, isimlerimizi söyleyemiyor. Okula geldiğimizde öğretmenlerimiz ve arkadaşlarımız da isimlerimizi karıştırıyor." ifadelerini kullandı.

