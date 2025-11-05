MEB'den tüm okullara talimat: 10 Kasım ve 11 Kasım'da fidan dikimi yapılacak
Bakan Tunç hukuk fakülteleri için hedefi açıkladı: İlk 100 bine girenler yerleşebilmeli!
HAK-İŞ Başkanı Arslan'dan Asgari Ücret Komisyonu için 'tiyatro' benzetmesi
Home-Office'ler için emsal karar: Eve kesilen 'İş Yeri Çevre Temizlik Vergisi' iptal edildi
DMM'den 'SGK 65 yaş üzeri böbrek kanseri hastalarına ilaç vermiyor' iddiasına yalanlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş açıklaması
Bakan Tunç'tan Demirtaş açıklaması: AİHM'in kararı kesinleşti
Bakanlık, 51 ilde 512 taşınmazı satışa çıkardı
Bakanlık satışını yasakladı: Çocuk kıyafeti raflardan toplatılıyor
Osman Kaya: Geçici Görevlendirmeler Tedbir Değil, Hak İhlalidir!
Hatay'da otomobil ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Bakan Şimşek: Manipülasyonla mücadelenin dozunu artıracağız
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet soruşturması: 7 gözaltı
Sırada 350 bininci konut teslimatı var
Ara tatilin sessiz tehlikesi: Sosyal medya yorgunluğu
Naci Görür'den Sındırgı uyarısı: Dikkatli olunmalı
SGK'nın otomatik radarı geliyor, cezalar katlanacak!
Bitcoin'de çok büyük düşüş!
CİMER'e başvuruldu, MEB inceledi: İstanbul'daki okullar deprem açısından güvenli!
BDDK verileri açıklandı: İşte en fazla ve en az mevduata sahip iller!
Jandarma Kıyafet Yönetmeliği değişti: Dövme yasağı kapsamı genişledi
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Türkiye'de en genç ve en yaşlı otomobiller hangi illerde?
Özel sektörde maaşlara ne kadar zam yapılacak?
TCMB: Sebze, beyaz et ve süt ürünlerindeki artış enflasyonu besledi
GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı
Yönetmelik değişti: Motosiklet ve ATV sürücülerine yeni zorunluluk!
MSB'den 'Teğmenleri attılar Suriyeli aldılar' başlıklı haberlere açıklama
Bakan Kurum'dan 'Asrın İnşası' açıklaması: Konutların yüzde 70'ini bitirdik
Haluk Görgün: Savunma sanayiinde 180'den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Bugün 10 ayda 6,7 milyar dolara ulaşmış bir ihracat rakamımız var, ülkenin tüm ihracatının yaklaşık yüzde 3,5'ini karşılar duruma gelmiştir." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Kasım 2025 14:47, Son Güncelleme : 05 Kasım 2025 14:48
Haluk Görgün: Savunma sanayiinde 180'den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz

Görgün, Konya Sanayi Odasınca (KSO), Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle TÜYAP Konya Fuar Merkezi'nde düzenlenen, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de katıldığı 8. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları'nın açılış töreninde, savunma sanayisinin yüzde 80'den fazlasının yerli ürün olduğunu, dost ve müttefik ülkelerin de ihtiyaçlarını azami ölçüde karşılamak üzere çalıştıklarını söyledi.

Savunma sanayiinde 180'den fazla ülkeye ihracat yapıldığına değinen Görgün, "Geçtiğimiz yıl Allah'a çok şükür 7,1 milyar dolar ile bir önceki seneye göre yüzde 29 artışla ihracat rekoru kırılmıştır. Dün tüm ihracat rakamları ve savunma sanayi rakamları ilgili bilgilendirmeyi de kamuoyuyla paylaştık. Bugün 10 ayda 6,7 milyar dolara ulaşmış bir ihracat rakamımız var. Ülkenin tüm ihracatının yaklaşık yüzde 3,5'ini karşılar duruma gelmiştir." diye konuştu.

Bu oranları artırmak için çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Görgün, savunma sanayisinde yaklaşık 100 bin çalışanın ülke ihracatına kişi başı yaklaşık 70 bin dolar katma değer sağladığını söyledi.

Konya'da 12 organize sanayi bölgesi olduğunu aktaran Görgün, Konya'nın 3,5 milyar dolarlık ihracatının içinde yaklaşık 500 milyon dolar savunma sanayi ihracatı olduğunu bildirdi.

Savunma sistemlerinde yüzde yüz başarı için bir makinenin her bir parçasının kusursuz üretilmesi gerektiğini, bazen bir ürün için yüzlerce firmanın bir araya gelerek çalıştığını aktaran Görgün, şunları kaydetti:

"Savunma sanayi aslında kalite süreçleriyle birlikte bir dönüşümü beraberinde getirmektedir. Bu anlamda biraz evvel söylediğim 12 organize sanayi bölgesinin, 2 bin 500'ün üzerindeki sanayici, savunma sanayi ekosistemiyle beraber, çalışan firmalarıyla, bu disiplin ve kültürde, o anlayışla ileride de bu katma değerli, kilogram başı 1000 dolarlara, 10 bin dolarlara, 15 bin dolarlara ulaşan üretimleri yapabileceğini hepimiz biliyoruz."

"6 katın üzerinde ihracat artışı yakaladık"

KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen de 164 katılımcının, kurum ve kuruluşun stant açtığı organizasyon kapsamında, firmaların ikili iş görüşmeleri yaparak hem yeni iş birlikleri kuracağını hem de tedarikçi olmak isteyen firmalar için yeni bir sürecin kapısının aralanacağını söyledi.

Konya'nın 186 ülkeye yıllık 3,5 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğine dikkati çeken Büyükeğen, şöyle konuştu:

"İhracatımızın yüzde 97'sini sanayi ürünleri oluşturuyor. Makine ve aksamları, otomotiv, savunma ve havacılık sanayi, kimya, plastik, gıda, demir-çelik, ayakkabı ve döküm gibi sektörlerde faaliyet gösteren, uluslararası başarıya ulaşmış güçlü firmalarımızla Türk sanayisine yön verir hale geldik. Pek çok sektörde Türkiye'nin öncü şehirleri arasındayız. Öyle ki Türkiye'de makine sektörünün 4. büyük, otomotiv endüstrisinin 7. büyük, bizlerin bugün bir araya gelmesine vesile olan savunma ve havacılık sanayiinin 4. büyük ihracatçısı konumuna ulaştık."

Büyükeğen, 2015'te Konya'nın savunma sanayi ihracatının 26 milyon 700 bin dolar olduğunu, 2024'te bu rakamın 165 milyon 700 bin dolara ulaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yani 6 katın üzerinde ihracat artışı yakaladık. Bu yılın 9 ayında ise sektördeki ihracatımızı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30'a yakın artırarak, 151 milyon dolar seviyesine ulaştırdık. İnşallah bu yılın sonunda, geçtiğimiz yılın rakamını aşarak, yeni bir rekor kıracağımıza inanıyorum. Yine baktığımızda, silah ve mühimmat üretimi yapan 337 firmayla sektörde stratejik bir çözüm ortağı haline geldik. Şehrimiz, bu alanda Türkiye'deki toplam üreticilerin yarısından fazlasına ev sahipliği yapıyor. Askeri silah ve parça imalatında ise Türkiye'deki toplam üretimin yüzde 53'ünü gerçekleştiriyoruz. Tabanca, revolver, askeri amaçlı olmayan ateşli silahlar sektöründe de 185 üreticimizle, Türkiye'nin en büyük üretim üssüyüz. Rakamların da gösterdiği gibi, şehrimizde savunma sanayiyle ilgili güçlü ve gelişime son derece açık bir ekosistem oluşmuş durumda. Konya Sanayi Odası olarak bu ekosistemi daha da geliştirmek için yoğun bir çalışma takvimi oluşturmuş durumdayız."

Konuşmaların ardından protokol heyeti stantları gezerek sergilenen ürünlere ve savunma sanayii firmalarına ilişkin bilgi aldı.

Açılış törenine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Savunma Sanayii Başkanı Görgün'ün yanı sıra Konya Valisi İbrahim Akın, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Hava Savunma ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Yusuf Diker, 3. Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Mete Kuş, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, Dominik, Ruanda Moritanya İslam Cumhuriyeti büyükelçileri ve sanayici iş insanları katıldı.

ASELSAN'ın ana sponsorluğunda düzenlenen fuarda, ROKETSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), BMC gibi ana sanayi firmaları başta olmak üzere çok sayıda firma ve kurum ürünlerini sergiliyor.

Etkinlik 7 Kasım'da sona erecek.

