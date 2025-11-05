İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme daha yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde hazırlanan Aziz İhsan Aktaş iddianamesi, kabul edildi.

Kamuoyunda "Aziz İhsan Aktaş İddianamesi" ya da "Beşiktaş İddianamesi" olarak bilinen 578 sayfalık iddianame, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava açıldı.

40'ı tutuklu toplam 200 şüpheli İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.