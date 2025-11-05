Home-Office'ler için emsal karar: Eve kesilen 'İş Yeri Çevre Temizlik Vergisi' iptal edildi

İzmir'de evini ofis olarak kullanan avukata belediye tarafından kesilen çevre temizlik vergisi ve usulsüzlük cezasının iptaline karar verildi.

Karşıyaka ilçesinde serbest avukatlık yapan Büşra Elmalı, yaşadığı evi, 3 yıl önce iş yeri adresi olarak gösterdi. Adreste geçen yıl yoklama işlemi yapan Karşıyaka Belediyesi görevlileri, evin aynı zamanda avukatlık ofisi olarak kullanıldığı yönünde tespit yaptı.

Belediye, Elmalı'dan iş yeri için çevre temizlik vergisi alınmasına karar verdi, ayrıca 2018'den bu yana geçen süre için usulsüzlük cezası uyguladı.

Elmalı, belediyenin bu iki kararına karşı dava açtı.

Dosyayı karara bağlayan İzmir 4. Vergi Mahkemesi, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'na göre, ikametin mesleğin icrasına mahsus iş yeri olarak kullanıldığının kabul edilmesi için dairenin fiziki olarak kısmen ya da tamamen değiştirilmesi gerektiği görüşüne vardı.

Kararda, şöyle denildi:

"Taşınmazın, sadece davacının faal vergi mükellefi olduğundan hareketle 'home-office' adresinin iş yeri olduğunun kabul edildiği, taşınmazda somut ilave ve değişikler yapıldığına dair herhangi bir yoklama yapılmadığı, taşınmazın davacı tarafından aynı zamanda mesken olarak kullanıldığı hususları bir arada değerlendirildiğinde, davalı idarece taşınmazın iş yeri olduğu hususunun somut verilerle kanıtlanamadığı anlaşıldığından, davacı adına alınan çevre temizlik vergisi ile kesilen usulsüzlük cezasına dair işlemde hukuka uygunluk bulunmamıştır."

"Bir tek bilgisayarımı kullanıyorum"

AA muhabirine açıklama yapan Büşra Elmalı, avukatların ofis bildirme yükümlülüğünün bulunduğunu anımsatarak, evden sadece bilgisayarıyla işlerini yürüttüğünü, toplantı ya da müvekkil görüşmesi yapmadığını söyledi.

Çevre temizlik vergisini su faturasının içerisinde ödediğini ifade eden Elmalı, şunları kaydetti:

"Çünkü burası bir ev. Bir tek bilgisayarımı kullanıyorum ki bilgisayarı her yerde kullanabilirsiniz. Evde sadece bilgisayarı kullanmaktan bahisle, 'avukatlık ofisi olduğu için çevre temizlik vergisi ödemelisiniz' demeleri çok yersiz. Su faturasının içerisinde çevre temizlik vergisini ödüyoruz, benden ekstra bir çevre temizlik vergisi istendi. İnsanlar adreslerini 'home-office' olarak gösterdiğinde çevre temizlik vergisi ödememeleri gerekir. Avukatlık ofisi anlamında evimde masa, yazıcım ve kitaplık vardı. Bu da her evde olabilecek bir şey. Evde avukatlığa dair herhangi bir tabela yoktu, normal bir ders çalışma ortamı gibiydi. Çevre temizlik vergisinde atık çıkarırsanız, iş yeri olursanız, belediyeye bir yük yüklerseniz ödemeniz mantıklıdır ama siz zaten evinizdesiniz. Bunu su faturasının içinde ödüyorsunuz. Sırf bilgisayarla evinizde iş yapıp adres gösterdiğinizde çevre temizlik vergisi ödenmesi çok mantıksız."

"Evden çalışıyorsanız sizin için de emsal bir karar olabilir"

Elmalı'nın avukatı Zümbül Nur Ezikoğlu da müvekkilinin evini iş yeri olarak kullanmasından dolayı belediyeye ekstra bir külfet yüklemediğini belirtti.

Belediyenin öncelikle adresin iş yeri formunu alıp almadığına bakması gerektiğine işaret eden Ezikoğlu, şöyle konuştu:

"İçerisi hakikaten iş yerine göre düzenlenmişse tabii ki buna göre bir vergi yansıtılabilir. Eğer evden işinizi yürütüyorsanız ve eviniz aslında bir iş yeri formu almadıysa bu şekilde size yansıtılan iş yeri çevre temizlik vergisine itiraz edebilirsiniz. Burada önemli olan evin mesken niteliğinin bozulup bozulmadığı ile ilgili bir değerlendirme. Birçok avukat bu kararı emsal göstererek kendisine yansıtılan iş yeri çevre temizliği vergilerini iptal ettirebilecektir. Evden çalışıyorsanız ve sadece bilgisayarda yaptığınız işler varsa eviniz ev olarak kullanılıyorsa, onlar bakımından da emsal olabilecek bir karardır."