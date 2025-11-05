Kırıkkale'de 'zimmet' soruşturması: Eski belediye başkanı ve 2 kişi gözaltında

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, eski Hacılar eski Belediye Başkanı Mehmet Koyuncu, belediyeye ait şirketin eski personel müdürü Y.Ö. ve belediye adına özel çalışan muhasebeci H.H.D. 'zimmet' soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net