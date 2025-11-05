Bakan Fidan: İnsani yardımların Gazze'ye girişi yetersiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Finlandiya ziyareti sırasında mevkidaşı Elina Valtonen ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, Valtonen ile görüşmesinde, ikili ilişkileri kapsamlı şekilde ele aldıklarını belirtti. Türkiye ve Finlandiya arasındaki ekonomik ilişkilerimizi geliştirmek için yoğun bir çaba sarf ettiklerini söyleyen Fidan, "Dostumuz ve müttefikimiz Finlandiya'ya ziyarette bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bugünkü görüşmemizde kapsamlı bir şekilde ikili ilişkileri ele aldık. Önümüzdeki dönemde atacağımız müşterek adımları değerlendirdik. Türkiye ile Finlandiya arasındaki ticaret hacmi 2024 yılında yaklaşık 1,8 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Bilişim teknolojileri ve yenilebilir enerji gibi alanlarda daha yakın iş birliğine hazırız. Savunma sanayii, Finlandiya ile bir diğer iş birliği alanımızı oluşturmakta. Savunma Sanayii İş birliği Mutabakat Muhtırası'nı geçtiğimiz haziran ayında imzalamıştık. İki ülke arasında yeni bir dönemin kapısı aralandı. NATO'nun caydırıcılığını pekiştirecek bu iş birliği aynı zamanda Avrupa'nın güvenliği ve savunma sanayii kapasitesine de katkı sağlayacak bir adım olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

'AB'NİN SAVUNMA VE GÜVENLİK MEKANİZMALARINA DAHİL EDİLMEMİZ ÖNEMLİ'

Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliğine kritik katkılar katkı sağlayan bir NATO müttefiki olduğunu vurgulayan Bakan Fidan, "Türkiye'nin SAFE mekanizması başta olmak üzere AB'nin savunma ve güvenlik girişimlerine dahil edilmesi büyük bir önem taşımaktadır. Finlandiya'nın ülkemizin AB üyelik sürecine başından beri verdiği desteğe teşekkür ediyorum. AB'nin ülkemizle ilişkilerini uzun vadeli, gerçekçi ve stratejik bir bakış açısı ile ele alması gerekmekte. İçinde bulunduğumuz dönemde karşılıklı güveni güçlendirecek ve iş birliğimizi ileri taşıyacak perspektife ihtiyacımız var. Bu amaçla yüksek düzeyli diyalog mekanizmalarının etkinleştirilmesini ve düzenli hale getirilmesini son derece önemli görmekteyiz. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi diyaloğunun ilerletilmesinin her iki tarafın da menfaatine olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.

Bakan Fidan, Finlandiya Dışişleri Bakanı Valtonen ile görüşmesinde Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı da ele aldıklarını bildirdi. Türkiye olarak adil ve kalıcı barışa ancak diplomasi yoluyla ulaşabileceğine inandıklarını aktaran Fidan, "Zorluklar diyalog ve müzakere yoluyla barışa ulaşma yönündeki kararlı duruşumuzu değiştirmeyecektir. Barışın tesisine yönelik çabalarımızı uluslararası ortaklarımızla etkin ve yapıcı bir iş birliğiyle sürdürmekteyiz" açıklamasında bulundu.

'TÜM ZORLUKLARA RAĞMEN ATEŞKES DEVAM ETMELİ'

Gazze'deki son gelişmeleri de değerlendirdiklerini dile getiren Fidan, "Ateşkesin ilanından bu yana İsrail'in saldırılarında yaklaşık 250 Filistinli hayatını kaybetti. Biz tüm zorluklara rağmen ateşkesin devam etmesini, bir sonraki aşamaya geçilmesini, uluslararası toplumun bu noktada üzerine düşen görevi yapmasını bekliyoruz. Türkiye de elinden geleni yapmakta. Özellikle BM'de devam eden çalışmalar var, barış planının nasıl hayata geçirileceğine ilişkin çok yoğun müzakereler ve görüşmeler devam etmekte. İnsani yardımların içeriye girişi yetersiz, bu konuda da çeşitli şikayetler var. Onları da daha iyi nasıl etkin hale getiririz. Bu hususta çalışmalarımız da devam etmekte" dedi.

'AVRUPA BİRLİĞİ, TÜRKİYESİZ KALAMAZ'

Bakan Fidan, Avrupa'nın yeni bir stratejik denklemin eşiğine girdiğini kaydederek, "Bu konjonktürde AB'nin Türkiyesiz, Türkiye'nin de AB'siz eksik kalacağını düşünmekteyiz. AB ve Türkiye'nin mevcut entegrasyon sürecini herhangi bir bahaneye dayanmaksızın bir an önce ileri taşıması gerekmekte. Biz hükümet olarak bu konunun arkasına büyük bir irade koyuyoruz. Bu yeni dönemde Avrupalı liderlerin de bu konuda irade beyanlarını yeniden yapmalarını kıymetli buluyoruz" diye konuştu.

Finlandiya'nın Filistin'i devlet olarak tanımamasına ilişkin soruya Fidan, "Finlandiya'nın Filistin'i devlet olarak tanımasını isterdim. Şu an 150'den fazla ülke Filistin'i devlet olarak tanımakta. Eminim Finlandiya'nın kendine has sebepleri vardır, iç politik dinamikleri vardır. Finlandiya'nın iki devletli çözüme resmi olarak destek veriyor olması, ateşkes sürecini savunuyor ve destekliyor olması muhtemel insani yardımlarda desteğe hazır olmaları bizim için önemli bir husus" yanıtını verdi.