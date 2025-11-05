Kamu-Sen'den memurlara sosyal konutta öncelik verilsin talebi!
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na resmi başvuruda bulunarak, 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nden kamu çalışanlarının öncelikli olarak faydalanabilmesini talep etti.
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci yaptığı açıklamada, kamu çalışanlarının da diğer vatandaşlar gibi konut sahibi olma hayalini gerçekleştirmesi gerektiğini belirtti. Bu amaçla, konuya ilişkin resmi dilekçenin Bakanlığa iletildiğini duyurdu.
Dilekçede, kamu çalışanlarının 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nden öncelikli olarak faydalandırılmasının gerekçeleri şu maddelerle ifade edildi:
Aile Birliğine Katkı: Çalışanların konut sahibi olmasının aile bütünlüğünü ve huzurunu destekleyeceği.
Ekonomik Durumda İyileşme: Artan kira ve taşınma maliyetleri karşısında çalışanların ekonomik yükünün hafifletileceği.
Kamu Hizmetlerinin Sunumu: Konut sorununun çözülmesinin, kamu çalışanlarının motivasyonunu ve dolayısıyla kamu hizmetlerinin daha etkin sunumunu artıracağı.