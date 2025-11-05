Ak Parti'nin önerisi kabul edildi, TBMM'nin gündemi değişti
Depremlerle sarsılan Sındırgı 'afet bölgesi' ilan edildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) Balıkesir'in Sındırgı ilçesi "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi.

Depremlerle sarsılan Sındırgı 'afet bölgesi' ilan edildi

AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, 27 Ekim'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından gerekli inceleme ve tespitlerin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun'a istinaden AFAD Başkanlığı tarafından 1 Kasım'da alınan karar ile Balıkesir'in Sındırgı ilçesinin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" olarak belirlendiği bildirildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur da sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu karar, devletimizin süreci ciddiyetle yürüttüğünün ve sahadaki tüm çalışmaların kurumsal düzeyde takip edildiğinin en açık göstergesidir." değerlendirmesini yaptı.

Sındırgı'da yaşanan depremin ilk anından itibaren sahada olduklarını vurgulayan Uygur, konuşmakla vakit kaybetmediklerini planlı, hızlı ve kararlı biçimde, devletin tüm kurumları ve teşkilatla sahada çalıştıklarını, çalışmaya da devam ettiklerini kaydetti.

- "Çalışıyoruz, sonuç alıyoruz, vatandaşımıza sahip çıkıyoruz"

Hasar tespit çalışmalarının ivedilikle tamamlanmasıyla birlikte tüm imkanlarla sahada çalışmaya devam ettiklerini aktaran Uygur, şu bilgileri paylaştı:

"22 bin 616 binada 33 bin 813 bağımsız bölümün tespitini tamamladık. Bu süreçte 560 binada 898 bağımsız bölümün güçlendirme veya yenileme ihtiyacı belirlendi. Vatandaşlarımızın barınma ihtiyacı için 25 milyon lira kaynak sağladık. Bu kapsamda Sındırgı Belediyesine 2 milyon 500 bin lira acil yardım ödeneği, 7 muhtarlığa 35 bin lira, 107 haneye 2 milyon 140 bin lira taşınma yardımı, 60 haneye 6 milyon 600 bin lira taşınma ve barınma desteği, 2 haneye 104 bin lira eşya yardımı, 167 aileye toplam 8 milyon 740 bin lira nakdi destek sağladık."

Uygur, konteyner kurulumlarında 293 başvurunun tamamının değerlendirildiğine işaret ederek, "Sındırgı merkezde 40, kırsalda 69 konteyner kuruldu. Bigadiç'e 6 konteyner sevk edilerek aileler yerleştirildi. Kültür Caddesi'nde 11 adet 450 metrekare prefabrik iş yeri alanının zemini hazırlandı. Cami alanlarına 112 metrekare çok amaçlı çadırlar, Şerifpaşa ve Sanayi Camisi için 400 metrekare prefabrik mescitlerin kurulumu sürüyor. Üreticilerimize 25 hayvan çadırı sevk edildi, 18'i teslim edildi." ifadelerini kullandı.

Uygur, 10 Ağustos'ta meydana gelen depremin ardından ise Sındırgı ve Bigadiç'te 385 köy evi, 135 konut, 11 iş yeri ve 1 caminin temel atma törenini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile yaptıklarını, o süreçte 100 depremzede aileyi hazır bulunan TOKİ konutlarına yerleştirdiklerini de hatırlattı.

Genel Başkan Yardımcısı Uygur, "Bu gördüğünüz tablo devletin kararlılığının, milletin dayanışmasının ve bizim sorumluluk anlayışımızın yansımasıdır. Biz çalışıyoruz, sonuç alıyoruz, vatandaşımıza sahip çıkıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

