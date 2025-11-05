ABD'deki kargo uçağı kazasında 9 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Kentucky Valisi Andy Beshear, eyaletin Lousville kentindeki Muhammad Ali Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen kaza hakkında Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Beshear, "Kentucky, Louisville'den yürek burkan bir haber daha. Can kaybı sayısı 9'a yükseldi ve daha da artma ihtimali var." ifadesini paylaştı.

Kaza alanındaki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Beshear, şu ana kadar 16 ailenin sevdiklerinin kayıp olduğunu bildirdiğini aktardı.

Beshear, "Şu anda bu ailelerin duaya, sevgiye ve desteğe ihtiyacı var. Bu akılalmaz zamanda onlara sarılalım." ifadelerini kullandı.

Kazada yaralanan 11 kişinin çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığını belirten Beshear, uçakta, çevresel bir sorun yaratacak "özellikle tehlikeli bir kargo" bulunmadığını kaydetti.

Louisville Üniversitesi Sağlık Merkezi, yaralılardan 2'sinin durumunun kritik olduğunu açıklarken, ABD medyası uçakta bulunan mürettebattan 3 kişi ile patlamanın ardından sahada 6 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, uçağın pistteki kalkışı sırasında sol kanadındaki motorundan alevler çıktığı ve havalandıktan hemen sonra yere çakılarak büyük bir alev topuna dönüştüğü görüldü.

Hawaii eyaletindeki Honolulu kentine doğru hareket eden UPS 2976 sefer sayılı MD-11 tipi uçağın düşme nedeninin araştırıldığı kaydedildi.