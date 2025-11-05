Ak Parti'nin önerisi kabul edildi, TBMM'nin gündemi değişti
Adli Olaylar

17 yaşındaki çocuğu tokat attığı gerekçesiyle bıçaklayan genç tutuklandı

Samsun'da daha önce kendisine tokat attığı gerekçesiyle 17 yaşındaki çocuğu bıçaklayan genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Kasım 2025 19:05, Son Güncelleme : 05 Kasım 2025 19:06
17 yaşındaki çocuğu tokat attığı gerekçesiyle bıçaklayan genç tutuklandı

Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Sahil Caddesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki B.D. ile A.M.C.S. (19) arasında daha önce tokat atma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle A.M.C.S., B.D.'yi bıçakla 4 yerinden yaralayarak olay yerinden kaçtı. Yaralı çocuk, olay yerine çağrılan ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Gazi Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alınan A.M.C.S., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği Samsun Adliyesinde çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

