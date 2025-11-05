17 yaşındaki çocuğu tokat attığı gerekçesiyle bıçaklayan genç tutuklandı

Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Sahil Caddesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki B.D. ile A.M.C.S. (19) arasında daha önce tokat atma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle A.M.C.S., B.D.'yi bıçakla 4 yerinden yaralayarak olay yerinden kaçtı. Yaralı çocuk, olay yerine çağrılan ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Gazi Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alınan A.M.C.S., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği Samsun Adliyesinde çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.